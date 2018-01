Presque comme une formalité le Montbrisonnais Guillaume Cizeron et la Clermontoise Gabriella Papadakis ont remporté ce samedi un 4e titre d'affilée de champion d'Europe de danse sur glace. Le duo est imbattable sur la scène continentale depuis 2015.

Sur la glace russe, le Ligérien et sa partenaire auvergnate ont survolé la compétition en battant une nouvelle fois le record du monde avec au total 203,16 points. Une confirmation qui lance parfaitement le compte à rebours pour les Jeux Olympiques qui débuteront le 9 février prochain. C'est l'objectif numéro 1 en 2018 pour le duo français qui est petit à petit en train de marquer l'histoire de sa discipline. A Pyeongchang en Corée du Sud, Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis tenteront de décrocher le seul titre qui manque aujourd'hui à leur palmarès, le plus beau. Celui en tout cas qui leur permettra définitivement d'exposer la maitrise de leur art au grand public.

Ce titre européen ne génère forcément pas la même émotion que le premier remporté en 2015, mais il confirme avant tout que le couple n'a peut-être jamais aussi bien patiné. Depuis avril dernier, les Français battent régulièrement leur propre record du monde de points. Ils marquent les esprits de leurs adversaires avec un programme qui sera quasiment celui proposé aux Jeux Olympiques. Les prochaines semaines serviront avant tout à peaufiner les détails techniques pour parvenir à dominer les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, les seuls à les avoir battu en compétition internationale ces 3 dernières années.