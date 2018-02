Grenoble, France

Les Bleus sont de retour. Forts de la quinzaine de médailles ramassées à PyeongChang - tout comme en 2014 à Sotchi -, la délégation française à reçu un accueil triomphal, lundi soir à Grenoble (Isère). C'était d'ailleurs une toute première fois. Les athlètes et les médaillés français n'ont pas atterri à Paris mais finalement dans les Alpes. Un symbole, cinquante ans après les JO de 1968.

Des enfants impatients de retrouver les athlètes olympiques. © Radio France - Xavier Demagny

Un très long voyage pour les athlètes...

De la Corée aux montagnes alpines, c'est au terme d'un long voyage en avion - qui a duré d'ailleurs deux heures de plus que prévu - que les sportifs ont pris le chemin du palais des congrès de Grenoble, Alpexpo, où une foule de 3000 personnes les attendaient.

Un vol interrompu par une escale carburant à Prague et un problème de survol en Asie. Mais peu importe, à 22 heures 30, les athlètes étaient toujours attendu par un public en folie. Encore plus pour Martin Fourcade, acclamé et interpellé comme une rockstar.

Du monde pour nous fêter à Grenoble !!! @FranceOlympiquepic.twitter.com/EbvGUKValB — marie martinod (@MarieMartinod) February 26, 2018

Les couleurs de la France s'affichaient dans le public d'Alpexpo à Grenoble. © Radio France - Xavier Demagny

La reconnaissance du public

Malgré la fatigue, les athlètes se sont prêté au jeu des autographes et des photos avec le public. Sur scène, tous ont dit un mot de leur retour en France et ont remercié le public présent.

Richard Jouve et Marie Dorin-Habert sur la scène face au public nombreux. © Radio France - Xavier Demagny

La consécration pour Martin Fourcade

Il était évidemment le plus attendu de la soirée. Martin Fourcade, acclamé qui comprend désormais son niveau de popularité en France : "J'ai gagné les titres les uns après les autres donc la popularité a été progressive. Aujourd'hui je me rends compte de l'impact de mes performances mais je ne suis pas plus inquiet que ça sur la façon d'aborder la suite" dit le champion, triplement médaillé d'or lors de ces Jeux d'hiver.

Mais aussi consécration pour tous les autres comme le couple de jeunes patineurs, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

Les réactions en vidéo de la Savoyarde Marie Martinod et de l'Isérois Maurice Manificat au retour à Grenoble

