Grenoble ravive la flamme de Jeux olympiques considérés comme les premiers de l’ère moderne. Diffusion télévisuelle massive, publicité et marketing : les Jeux de 1968 ont-ils posé les bases du sport-business ? Éric Piolle, le maire de Grenoble, était au micro de la matinale de France Bleu Isère.

Jour-J ! Le 6 février 1968, le patineur Alain Calmat embrasait la vasque olympique au cœur du Parc Paul-Mistral. Une flamme que Grenoble tente de raviver à l’occasion de ce cinquantenaire. Invité de la matinale de France Bleu Isère ce mardi, le maire écologiste de Grenoble Éric Piolle revient sur les célébrations du jour, et sur l’olympisme d’hier et d’aujourd’hui.

Il n’était pas né mais a vibré lors de récits des exploits de Jean-Claude Killy et de Marielle Goitschel. Éric Piolle se définit comme un « passionné de sport », une appétence compatible avec sa fibre écologiste, même pour le gigantisme olympique.

Se saisir des défis du moment

Le maire de Grenoble en est convaincu, le retour sur investissement olympique n’est pas un fantasme : « Les Jeux permettent de se saisir des défis du moment. Grenoble avait su profiter de l’opportunité olympique pour développer la ville. »

Le défi de 1968 était l’urbanisme. Pour Eric Piolle, les enjeux contemporains sont environnementaux, sociaux, et culturels.

« Aujourd’hui, des Jeux à Grenoble ne seraient pas une bonne idée » - Éric Piolle, maire de Grenoble

Les Jeux de retour à Grenoble ?

Malgré tout l’élu le martèle : les Jeux olympiques d’hiver doivent refondre leur modèle et ne plus s’installer dans de nouvelles stations au coût écologique démentiel. « Le CIO doit choisir les 8 ou 10 lieux qui ont déjà les infrastructures sportives et hôtelières pour les accueillir. »

Une short-list dans laquelle ne figurerait pas la capitale des Alpes, malgré les nombreux liens ville-montagne avec Chamrousse et le Vercors notamment. "Je continue de dire, comme il y a 10 ans lorsque Grenoble voulait organiser les jeux, que des JO à Grenoble aujourd'hui ce n'est pas une bonne idée."

« Vingt délégations scolaires étrangères vont participer aux premiers School winter games. Le sport est un échange culturel, un partage » - Éric Piolle, maire de Grenoble

Le maire écologiste voit ces interactions comme une opportunité pour « le développement du tourisme sans carbone. » Pour l’échange culturel, il mise sur les School winter games, l’équivalent des Jeux olympiques pour les athlètes scolaires. Âgés de 13 à 16 ans, ils seront 450 skis ou patins au pied dans la région grenobloise cette semaine. Autour des valeurs olympiques, de 1968 et de 2018.