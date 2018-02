Le couple de patineur français a terminé deuxième du programme court derrière les canadiens Virtue et Moir. Une place logique, c'est le point fort des canadiens. Mais Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été perturbés par un problème de costume.

Clermont-Ferrand

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont obtenu 81,93 points lors du programme court. Ils ont 1,74 points de retard sur le duo canadien Tessa Virtue et Scott Moir, auteur d'un nouveau record du monde (83,67 pts). Un classement qui était prévisible après cette première partie, le point fort des canadiens. Le seul regret, c'est l'écart un peu plus important qu'espéré; cela ne compromet pas la première place mais il faudra être au top la nuit prochaine pour décrocher l'or.

Le grand regret surtout, c'est ce problème de costume. Le tour de cou de Gabriella Papadakis s'est détaché en début de programme, son costume ne tenait plus que par ses bretelles. Les Français ont évidemment été perturbés par l'incident, même si la patineuse a fait preuve d'une extrême habileté pour éviter le pire. On a même aperçu furtivement son sein gauche. Un problème incroyable lors d'une finale olympique.

Demain, Gabriella Papadakis portera un autre costume pour le programme long, cette fois le point fort du couple clermontois. Les français patineront avant les canadiens. Ils devraient être sur la glace à 4H56 heure française, la médaille d'or devrait être connue vers 5H15.