Grenoble, France

Menés 2 - 0 à la fin du premier tiers-temps, l'affaire était bien mal engagé dimanche soir pour les Brûleurs de Loups. Une défaite, et c'en était fini des rêves de finale de Ligue Magnus, stade que les hockeyeurs grenoblois n'ont plus atteint depuis 2012. "On a gardé en tête qu'il y avait un process, on s'est accroché à ça, puis au fur et à mesure on est revenus dans le match et ça a payé" explique l'attaquant Guillaume Leclerc, arrivé en Isère en cours de saison. "L'expérience de l'équipe a joué aussi" ajoute Mathias Arnaud, complétant son jeune coéquipier.

Les Grenoblois profitent des supériorités pour revenir au score. Joël Champagne dans le deuxième tiers-temps, puis Kyle Hardy dans le troisième ramènent les Brûleurs de Loups à 2 - 2. En prolongation, le héro est une nouvelle fois le défenseur québecois qui vient délivrer les siens.

"Jouer à la maison devant nos supporters c'est un avantage, la balle est dans notre camp" - Guillaume Leclerc

Pour la quatrième fois dans cette série, le match allait en prolongation, pour la première fois, les Isérois remportaient cette prolongation. "Physiquement dans la série, ça fait un moment qu'on les use, ce soir (dimanche) ça a payé, ça a tourné de notre côté, mais oui, on est présent physiquement et on les use au fur et à mesure" analyse Guillaume Leclerc.

"Il n'y aura pas d'excuse, ce sera un grand moment de hockey" - Guillaume Leclerc

Mardi soir, le jeune français passé par les championnats de jeunes canadiens s'attend à "un match engagé, un match intense des deux côtés". Les deux équipes ne lâcheront rien : les Brûleurs de Loups le disent haut et fort depuis le début de saison, ils veulent remporter des titres. De leurs côté, les Boxers de Bordeaux rêvent d'une première finale de Ligue Magnus dans leur histoire.