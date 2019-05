Hockey : Grenoble veut se renforcer, mais surtout garder ses champions

Un peu plus d'un mois après avoir conquis un septième titre de champion de France, le club de hockey grenoblois prépare activement la saison prochaine avec l'ambition de rester au sommet tout en conservant un groupe qui a fait ses preuves.

Jacques Reboh le président Grenoblois, ici lors de la victoire en coupe de France en 2017, espère conserver l'ossature du groupe champion il y a un peu plus d'un mois

Grenoble, France

Les Brûleurs de Loups veulent garder la même meute, celle qui a ramené la coupe Magnus en Isère pour la première fois en dix ans.

Les défenseurs S.Bisaillon et T.Trabichet, ainsi que les attaquants V.Kara et D.Fleury ont déjà prolongé l'aventure. Les négociations avec les autres cadres du titres sont en cours. P.McEachen, K.Hardy, A.Manavian S.Treille et compagnie pourraient donc toujours évoluer sur la glace de Pôle Sud la saison prochaine.

Un attaquant confirmé attendu pour disputer la CHL

Du côté des arrivées, et en plus de Peter Valier (Bordeaux) qui a déjà signé, Grenoble est à la recherche d'un attaquant au fort CV, un gros joueurs comme on dit, pour disputer la ligue des champions (CHL). Les grenoblois vont aussi faire revenir au bercail le gardien Sébastien Raibon, appelé à être la doublure de Lukas Horak, meilleur joueur de la dernière finale, il sera toujours dans la cage à la rentrée.

L'incertitude G.Leclerc

La seule véritable incertitude dans le mercato des Brûleurs de Loups concerne l'attaquant Guillaume Leclerc, auteur d'une magnifique saison, il est sous contrat, mais pourrait partir si un club étranger venait à se manifester.

Quoi qu'il en soit, Grenoble veut a nouveau jouer les premiers rôles la saison prochaine, et visera à nouveau le titre. "On construit ce groupe pour gagner" avance le président du club Jacques Reboh "d'ailleurs si ces joueurs acceptent de rester avec nous c'est qu'ils ont aussi la volonté d'étoffer leur palmarès".

En attendant la reprise de l'entrainement cet été, les Brûleurs de Loups connaîtrons le 22 mais prochain leurs adversaires en Ligue des Champions, le tirgae au sort aura lieu à Bratislava (Slovaquie).