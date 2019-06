Hockey : "Objectif phases finales", l'Hormadi Anglet affiche ses ambitions

Maintenu pour son retour dans l'élite en terminant 9e, l'Hormadi veut voir plus haut dès la saison prochaine. Anglet qui a recruté du lourd en défense et conservé le noyau dur de la saison passée, vise la qualification en phases finales, avec un budget en hausse et une professionnalisation du club.

Anglet, France

L'Hormadi Anglet a présenté son projet pour la saison 2019/2020 vendredi 7 juin au soir. Un projet ambitieux pour le petit poucet de la Ligue Magnus, largement maintenu la saison passée pour son retour dans l'élite. Les angloys visent une place dans les 8 premiers et donc une qualification en phases finales. Un projet sportif, confié à l'expérimenté Heikki Leime, et une professionnalisation du club.

Un recrutement ciblé

Après le départ d'Olivier Dimet à Bordeaux, après 7 saisons à la tête du club, l'Hormadi a jeté son dévolu sur un technicien expérimenté. Heikki Leime, ancien international finlandais de 56 ans, a notamment dirigé l'équipe de France (2000-2005) où il a cotoyé Xavier Daramy, le directeur sportif d'Anglet, mais aussi Anglet et Amiens, deux ténors de la Ligue Magnus.

Après s'être attachés à conserver un noyau dur de joueurs ayant participé au maintien, le duo a ciblé son recrutement en donnant la priorité à son secteur défensif, avec pour objectif d'attirer des joueurs solides, physiques, capables d'amener puissance mais aussi technique. Ils estiment avoir fait une très bonne pioche en recrutant Juha Tarkkanen, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue Magnus avec Nice cette saison, et le colosse Vojtech "Bobby" Kloz.

Pour boucler son recrutement, l'Hormadi doit encore recruter un gardien numéro 1 d'envergure. Le problème c'est que ce poste essentiel au hockey justifie des exigences salariales élevées. Les dirigeants angloys sont donc prêts à attendre jusqu'en août pour tenter de réaliser une bonne affaire. Une certitude, le futur gardien sera étranger.

Un encadrement étoffé

Alors que son prédécesseur, Olivier Dimet, officiait seul sur le banc, Heikki Leime a obtenu le renfort d'un adjoint. Plus que cela, Sylvain Roy (38 ans), l'heureux élu qui dirigeait les équipes de jeunes de Gap la saison passée, aura pour mission de faire le lien entre l'équipe professionnelle et les équipes de jeunes de l'Hormadi (U17 et U20 entrainés par Nicolas Carry) et sera l'entraineur de la toute nouvelle équipe réserve, créée pour aguerrir les jeunes, qui démarrera en Division 3 dès cette saison avec la mission de monter.

Sylvain Roy aura pour adjoint Maxime Suzzarini, ancien joueur angloy, qui sera également en charge de la technique individuelle des professionnels. Enfin l'attaquant Florent Neyens, l'un des cadres de l'Hormadi, aura la difficile mission de remplacer le préparateur physique, Brice Lefébure parti à Bordeaux avec Olivier Dimet, tout en restant joueur.

Arrivées

Juha Tarkkanen (Défenseur, Finlandais, 25 ans, 1.88m, 89kg, Nice)

(Défenseur, Finlandais, 25 ans, 1.88m, 89kg, Nice) Vojtech "Bobby" Kloz (Défenseur, Tchèque, 33 ans, 1.90m, 115kg, Chamonix)

(Défenseur, Tchèque, 33 ans, 1.90m, 115kg, Chamonix) Marek Pacalaj (Défenseur, Slovaque, 25 ans, 1.86m, 92kg, HK Martin)

(Défenseur, Slovaque, 25 ans, 1.86m, 92kg, HK Martin) Pierre-Maxime Poudrier (Attaquant, Franco-Canadien, 25 ans, Amiens)

(Attaquant, Franco-Canadien, 25 ans, Amiens) Jussi Nättinen (Attaquant, Finlandais, 31 ans, Hermes)

(Attaquant, Finlandais, 31 ans, Hermes) Kenny Martin (Attaquant, Français, 27 ans, Mulhouse)

(Attaquant, Français, 27 ans, Mulhouse) Benjamin Berard (Attaquant, Français, 20 ans, Rouen et Rouen U20)

Prolongations

Gardiens : Léo Bertein , Tonin Caubet (17 ans, U20)

, Tonin (17 ans, U20) Défenseurs : Joona Kunnas (Finlandais), Riku Silvennoinen (Finlandais), Mathieu Pons ,Kevin Maso , Andrea Palat (U20), Jules Boscq (U20), Théo Frémond (U20), Arthur Larroque (U20)

(Finlandais), Riku (Finlandais), Mathieu ,Kevin , Andrea (U20), Jules (U20), Théo (U20), Arthur (U20) Attaquants : Nicolas Arrossamena, Thomas Decock, Sébastien Gauthier (Canadien), Robin Lamboley (Franco-Américain), Florent Neyens, Alexander Olsson (Suédois), Lionel Tarantino, Louis Vitou, Yanick Riendeau (Canadien), Clément Razat, Mikel Mendizabal (Espagne, U20), Baptiste Leo (U20), Hugo Baron (U20), Jean Depetro (U20), Enzo Carry (U20)

Départs

Sébastian Ylönen (Gardien, Gap)

(Gardien, Gap) Mika Wiikman (Gardien, ?)

(Gardien, ?) Dominic Jalbert (Défenseur, Canada)

(Défenseur, Canada) Dave Grenier (Défenseur, arrêt)

(Défenseur, arrêt) Ales Sova (Défenseur, ?)

(Défenseur, ?) Loïck Poudrier (Attaquant, Bordeaux)

(Attaquant, Bordeaux) Luc-Olivier Blain (Attaquant, ?)

(Attaquant, ?) Chase Phelps (Attaquant, ?)

(Attaquant, ?) Victor Ranger (Attaquant, Gap)

(Attaquant, Gap) Alejandro Burgos (Attaquant, Strasbourg)

Budget en hausse et professionnalisation

Pour accompagner ses ambitions sportives, l'Hormadi qui annonce un budget 2018/2019 légèrement positif, entend augmenter son budget prévisionnel 2019/2020. Pour autant la direction du club se refuse à en donner le montant.

Elle souhaite également étoffer ses équipes administratives, notamment le secteur communication. "Une obligation, selon Jean-Jacques Vénutier, le directeur général bénévole, imposée par les instances du hockey mais aussi par le rythme de la Ligue Magnus".

Le programme estival : la pige de Dominique Ducharme

L'Hormadi reprendra l'entrainement sur la glace le 5 août. Les Angloys recevront la visite de Dominique Ducharme, entraineur assistant de la mythique équipe des Canadiens de Montreal (NHL, championnat nord américain) et ancien joueur d'Anglet (1999-2000, 2001-2002), qui viendra former les entraineurs du 19 au 23 août.

Les joueurs de la côte basque disputeront leur premier match de préparation à Bordeaux (LM) le 23 août. Ils enchaineront à la Barre avec la Summer Cup contre Angers (LM) le 30 août (20h30), puis face aux Boxers de Bordeaux le 31 (20h30) et face à l'Université du Québec UQTR le 1er septembre (20h30).

Le premier march de Ligue Magnus est prévu le 17 septembre à Angers et le premier match à Anglet le 20 septembre contre Chamonix.