Et de deux pour l'Hormadi! Ce dimanche soir les hockeyeurs angloys se sont imposé 4 à 2 face au HC Mont-Blanc. Ils mènent désormais 2-0 dans ce quart de finale face aux savoyards.

Anglet, France

Ce dimanche soir à la patinoire de la Barre, les hockeyeurs angloys ont remporté une nouvelle victoire face aux Yétis de Mont Blanc : 4 à 2. Un succès sérieux et solide face à des savoyards très rugueux et très accrocheurs. La rencontre a en effet été arrêtée à plusieurs reprises à cause de quelques altercations entre joueurs sur la glace.

L'Hormadi à l'attaque. © Radio France - Amaia Cazenave

L'Hormadi mène désormais 2 - 0 dans ce quart de finale face au HC Mont Blanc. Il ne lui manque donc plus qu'une victoire pour assurer sa qualification en demies. Mais attention, tout n'est pas encore joué, d'autant que les angloys ont encore quelques soucis d'efficacité devant la cage. Le 3ème match de ce quart de finale se jouera ce mercredi 14 mars à 19h30 à Megève.

Les réactions d'après-match :

