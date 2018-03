Les Brûleurs de Loups ont remporté 7 à 3 mardi soir à Pôle Sud le septième et dernier match de la demi-finale contre Bordeaux. Six ans après 2012 les revoilà en finale, ce sera contre Rouen à partir de vendredi.

Grenoble, France

Au bord du gouffre dimanche soir avant d’aller jouer le sixième match de cette demi-finale en Gironde (finalement remporté en prolongation), les hockeyeurs grenoblois se sont mardi soir qualifié pour la finale de la Ligue Magnus en s’imposant 7 à 3 à Pôle Sud.

Si les Boxers ouvrent le score par J.Lessard (4’58), après un palet perdu en milieu de glace, les Brûleurs de Loups terminent fort le premier tiers temps et finissent par égaliser grâce à M.Leblond (17’15).

Grenoble fait le break dans le deuxième tiers

Grenoble revient sur la glace avec la même intensité. Mis sous pression Bordeaux cède. B.Golicic en supériorité numérique (26’43), puis le capitaine K.Hardy (33’48) permettent aux Brûleurs de Loups de compter deux buts d’avance. En fin de deuxième tiers J.Desrosiers (36’19) remet bien les Boxers dans le match, mais B.Golicic encore (37’28), permet aux Grenoblois de virer en tête 4-2 après 40 minutes.

Les Brûleurs de Loups n’ont plus qu’à finir le travail dans le dernier tiers. Ce qu’ils feront, avec trois nouveaux buts de G.Leclerc (46’54), V.Kara (57'57), et S. Rohat (59'32) alors que Sauvé (55'41) a lui inscrit un but pour les Boxers.

Six ans après leur dernière finale de Ligue Magnus Grenoble retrouvera Rouen à partir de Vendredi, pour tenter de soulever sa première coupe Magnus depuis 2009.

Les buts :

Pour Grenoble : M.Leblond (17’15) ; B.Golicic (26’43, 37’28) ; K.Hardy (33’48) ; G.Leclerc (46’54) ; V.Kara (57’57) ; S.Rohat (59’32)

Pour Bordeaux : J.Lessard (4’58) ; J.Desrosiers (36’19) ; M.Sauvé (55’41)

Programme de la finale de la Ligue Magnus