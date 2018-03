Les Brûleurs de Loups défient à partir de vendredi soir Rouen en finale de la Ligue Magnus de hockey sur glace. Pour Grenoble c’est un retour à ce niveau six ans après sa dernière participation à une finale (déjà contre Rouen) et neuf ans après son dernier titre de champion.

Grenoble, France

Les deux plus gros budgets du championnat, les deux meilleures équipes de la saison régulière. Grenoble-Rouen c’est l’affiche que le hockey Français attendait. Pour les Brûleurs de Loups c’est un retour au premier plan après plusieurs années délicates, et un changement de direction il y a deux ans, mais cela ne suffit pas aux Grenoblois « ce n’est pas une fin en soi » assure Julien Baylacq « on a envie d’accomplir quelque chose avec le groupe de gars qu’on est ».

Avantage de la glace pour les Brûleurs de Loups

Même s’ils ont dû attendre le septième et dernier match de la demi-finale contre Bordeaux pour se qualifier pour la finale, les Brûleurs de Loups débutent cette série avec confiance. « Ce qui m’inquiète chez les Rouennais ? C’est nous ! » rigole l’entraîneur Edo Terglav « moi je sais ce dont les gars sont capables, ce dont cette équipe est capable, si les gars se donnent, on a une chance d’aller chercher cette coupe ».

Premier de la saison régulière à la faveur d’une victoire à Rouen lors de la dernière journée, Grenoble aura sur cette finale l’avantage de la glace. C’est donc à Pôle Sud que s’ouvre cette série vendredi et samedi, à Pôle Sud aussi que se disputera un éventuel septième et dernier match le 2 avril prochain.