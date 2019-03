Hockey sur glace : Encore vainqueur à Rouen, Grenoble prend une option pour le titre

Les Grenoblois ont frappé très fort en finale de la Ligue Magnus ce samedi à Rouen. Déjà vainqueur vendredi, les Brûleurs de Loups ont confirmé avec un nouveau succès 3 buts à 2 sur la glace normande. Ils ne sont plus qu’à deux matchs d’un premier titre depuis 10 ans.

Grenoblois et Rouennais disputaient samedi la deuxième manche de la finale en Normandie

Grenoble, France

Si la première manche avait été maîtrisée par les Bruleurs de Loups, la deuxième rencontre de la finale entre Grenoble et Rouen a tourné au bras de fer, avec un chassé-croisé entre les deux équipes.

Comme vendredi, ce samedi ce sont les grenoblois qui ont ouvert le score dans le premier tiers, Damien Fleury gagnant son face à face avec le portier Rouennais à la 13ème minute. Mais cette fois les Dragons ont réagi immédiatement, par Lampérier.

Scénario inverse dans le deuxième tiers, pour la première fois de la serie, les rouennais mènent, grâce à Koivisto (35ème). Mais là encore, moins de deux minutes plus tard, McEachen ramène Grenoble à hauteur.

La décision se fera dans le troisième tiers, Rouen est toujours improductif en supériorité numérique, et les Bruleurs de Loups efficaces quand il faut, le capitaine Grenoblois J.Champagne marque le troisième but.

Ils l'ont faittt !!!! Victoire 3-2 à Rouen ! Grenoble mène la série 2-0 ! #ROUGRE — Brûleurs De Loups (@bruleursdeloups) March 30, 2019

Grenoble mène 2 victoires à 0 dans cette série, et peut rêver d’un sacre à Pôle Sud la semaine prochaine, les matchs 3 et 4 auront lieux mardi et mercredi.