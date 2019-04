Hockey sur glace : Rouen s'impose à nouveau à Grenoble 1-0 et revient à hauteur dans la série

Par Antonin Kermen, France Bleu Isère

Grenoble et Rouen sont désormais dos à dos dans la finale de la Ligue Magnus de hockey sur glace. Mercredi soir les Rouennais se sont imposés 1-0 sur la glace de Grenoble, et reviennent à hauteur des Brûleurs de Loups dans une finale plus que jamais indécise.