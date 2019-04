Hockey sur glace : Grenoble s’impose contre Rouen 4 à 1, le titre se jouera mardi en Normandie

Déterminés à ne pas achever leur saison ce dimanche, les hockeyeurs Grenoblois ont renversé Rouen 4 à 1 pour revenir à égalité trois victoires partout. Le titre se jouera mardi en Normandie, lors du septième et dernier match de cette superbe finale de Ligue Magnus.

Grenoble, France

Condamnés à ne pas perdre sous peine de voir les Dragons sacrés, les Brûleurs de Loups attaquent la rencontre pied au plancher et globalement dominent un premier tiers, qui avec l’enjeu est plus heurté, plus physique que les précédents. L’acharnement grenoblois fini par payer, Denny Kearney ouvre le score pour Grenoble à moins de deux minutes de la fin du premier tiers.

Grenoble accélère dans les fins de tiers

Les Rouennais ne seront pas menés bien longtemps, dès le début du deuxième tiers, Ritz en supériorité ramène les Normands à hauteur (1-1 23’19’’). Si les premières minutes de la deuxième période sont délicates pour les Grenoblois, ils sonnent à nouveau la charge après l’égalisation, Patrick McEachen leur redonne l’avantage (2-1 28’30’’). Affamés les Brûleurs de Loups vont une nouvelle fois enflammer les 4208 spectateurs de Pôle Sud dans les derniers instants de ce deuxième tiers. Maxime Legault (28’35), puis Sébastien Rohat (29’51’’) permettent à Grenoble de mener 4-1.

Dans le dernier tiers, les Dragons se jettent à l’assaut de la cage grenobloise, mais Lukas Horak est impérial notamment sur plusieurs situation d'infériorité numérique. Les Brûleurs de Loups tiennent leur troisième victoire dans cette finale, les deux équipes sont dos à dos, et se disputeront le titre mardi soir à Rouen.