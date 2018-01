Une très bonne nouvelle pour l'avenir du site de Chaux-Neuve dans le Haut-Doubs. Le massif jurassien veut monter en gamme et se dit donc prêt à accueillir les championnats du monde de ski nordique dès 2027.

Invité sur France 3 Bourgogne Franche-Comté, dans l'Emission "Dimanche en politique", en partenariat avec France Bleu, Michel Vion, le Président de la Fédération française de ski, a fait savoir qu'il réfléchissait plus que sérieusement à pouvoir organiser des championnats du monde de ski nordique.... sur tout le massif jurassien, à Chaux-Neuve et à Prémanon. Et ce avec un horizon assez proche, à savoir 2027 ou 2029.

Marie-Guite Dufay, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a confirmé que ce qui manquait maintenant au massif jurassien pour accueillir ces championnats du monde, c'était bien la structure d'accueil, en matière d'hébergement.

"On manque d'hôtel, on manque de gîtes", Marie-Guite Dufay

Cette ambition de Chaux-Neuve fait partie d'un projet touristique plus large pour la région. La région qui est d'ailleurs prête à intervenir.