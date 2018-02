Autrans, France

Sur sa première victoire sur le "marathon" de la Foulée Blanche

"C'est vraiment la course que j'avais envie d'accrocher à mon palmarès depuis très très longtemps, elle s'est souvent refusée à moi. Je n'ai pas eu une histoire d'amour très simple avec la Foulée Blanche : j'ai souvent gagné les petites distances mais il manquait ce 42km (sic). Des occasions manquées, des éditions annulées ces dernières années etc. Aujourd'hui c'est vraiment une sorte de _soulagement_."

Sur son rapport à la Foulée Blanche

"C'est sentimental comme course. C'est sur que je ne l'échangerai pas (cette victoire) contre mes médailles olympique et mondiale, ou mon podium en coupe du monde, mais c'est _la première course ski de fond que j'ai fait étant jeune_. On a grandi avec ça, c'est la course d'ici. Pour moi elle est à part, elle a une place dans mon cœur qui est autre que pour un Jurassien qui viendrait gagner ici."

Sur sa non sélection aux Jeux Olympiques de Pyeongchang

"C'est sûr qu'il y a quelques mois on m'aurait dit que j'allais faire la Foulée Blanche, j'aurais dit 'ouais non, je préfère aller en Corée'. Après la force d'un sportif c'est aussi de savoir rebondir dans des périodes un peu compliquées. [...] C'est sur qu'en ce moment l'attention elle est vachement orientée sur les JO qui vont commencer, on se sent un peu en dehors des projecteurs. Mais j'ai mon chemin à suivre, j'ai encore plein de courses devant moi, plein de saisons, je suis loin d'être sur le déclin. _Je me suis blessé fin octobre, mais aujourd'hui mon niveau est très bon_. [...] J'ai eu la chance de savoir assez tôt que je n'irai pas aux JO, ça a permis aussi de passer la déception, de m'organiser un programme à côté."