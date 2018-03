Grenoble, France

"_Bordeaux est devenu une plateforme du hockey français_, on savait que ce serait dur" commente Jacques Reboh. Après six matchs, les deux équipes se tiennent à trois partout dans la série et quatre rencontres se sont terminées en prolongation. "On a vu les fiches individuelles de chaque joueurs (Bordelais), ajoute le président des Brûleurs de Loups. Ils ont eu des périodes un peu compliquées, mais avec leur gardien Ronan Quemener, nous nous attendions à une série compliquée." Le gardien arrivé en Gironde à la mi-saison en est en effet à trois titres d'homme du match en six rencontres.

J'ai besoin de communiquer avec les joueurs et d'insuffler ce petit plus, Jacques Reboh le président des Brûleurs de Loups

Deux ans après avoir repris le club, le président des Brûleurs des Loups atteint une nouvelle fois le dernier carré des playoffs, mais rêve plus grand cette année. En début de saison, le club ne cachait pas son envie de gagner des titres. Jacques Reboh compte ce soir sur le public pour pousser ses joueurs et remporter cette demi-finale contre les Girondins. "En rentrant de Bordeaux, le coach nous a dit que les supporters ont compté comme quasiment un joueur, notamment dans les trois ou quatre dernières minutes pendant lesquelles ils n'ont pas arrêté de pousser. _Cette pression là, on aimerait la retrouver ce soir à Polesud_."

Au delà du sport, ça va être un spectacle, une soirée remplie d'émotions, Jacques Reboh

Et si le septième homme ne suffit pas, Jacques Reboh en personne jouera le rôle du huitième. "J'ai besoin de communiquer avec les joueurs, d'essayer d'insuffler ce petit plus. Mais je vous promet que l'équipe de cette année n'a pas besoin de ça pour aller chercher ses limites. On l'a vu sur le match de dimanche - les BDL étaient menés 2 - 0, ils l'ont emportés 3 buts à 2 - _ils nous ont donné une incroyable leçon de courage, de travail et de force_. On retrouvera la même chose ce soir !"