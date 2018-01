Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a dévoilé ce jeudi la liste des athlètes qui participeront aux prochains Jeux Olympiques d’hiver en Corée du Sud (du 9 au 25 février). La délégation française comptera 107 personnes dont au moins 51 sportifs des Pays de Savoie.

Ils seront 107 à PyeongChang. Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a dévoilé ce jeudi la liste des athlètes français qui participeront aux prochains Jeux Olympiques d’hiver en Corée du Sud. Pour l’instant, quatre-vingt-dix-huit noms ont été officialisés. Les neuf dernières places en ski alpin seront données dimanche à l’issue des étapes de coupe du monde à Lenzerheide en Suisse (femmes) et Garmisch-Partenkirschen en Allemagne (hommes). On sait déjà que le jeune slalomeur de Val d’Isère Clément Noël fera partie de cette dernière liste. L’information a été confirmée en fin de matinée par une membre de la Fédération Française de Ski.

Les Pays de Savoie en force

22 stations* ou communes des Pays de Savoie seront représentées, 12 pour la Haute-Savoie et 10 pour la Savoie.

51 athlètes* des Pays de Savoie font partie de la délégation française (107 sportifs) qui se rendra en Corée du Sud.

Avec 11 athlètes*, La Plagne sera la station qui enverra le plus de sportifs à PyeongChang

(*ces chiffres seront modifiés par l’intégration dimanche prochain des 9 derniers sportifs sélectionnés)

Benjamine

Tess Ledeux (La Plagne) sera la benjamine des bleus à PyeongChang. La spécialiste du slopestyle a 16 ans. (Lucille Morat (Saut à ski) de Courchevel a le même âge mais avec quatre mois de plus)

Le porte drapeau de cette délégation olympique est Martin Fourcade.

SKI ALPIN*

Femmes

BAUD-MUGNIER Adeline (Les Gets)

GAUTHIER Tiffany (Tignes)

NOENS Nastasia (Nice)

WORLEY Tessa (Le Grand Bornand)

Hommes

CLAREY Johan (Tignes)

FAIVRE Mathieu (Isola 2000)

FANARA Thomas (Praz sur Arly)

GIEZENDANNER Blaise (Chamonix)

MUFFAT-JEANDET Victor (Val d'Isère)

MUZATON Maxence (La Plagne)

PINTURAULT Alexis (Courchevel)

ROGER Brice (La Plagne)

THEAUX Adrien (Val Thorens)

*22 quotas ont été attribués au ski alpin. Les 9 derniers sélectionnés seront communiqués dimanche en fin de journée.

SKI DE FOND

Femmes

CLAUDEL Delphine (La Bressaude)

FAIVRE-PICON Anouk (Pontarlier)

JEAN Aurore (Grandvaux)

THOMAS HUGUE Coraline (Crevoux)

Hommes

BACKSCHEIDER Adrien (Gerardmer)

CHANAVAT Lucas (Le Grand Bornand)

GAILLARD Jean-Marc (Pays Rochois)

GROS Baptiste (Annecy)

JOUVE Richard (Val Claree)

LAPIERRE Jules (Chartrousin)

MANIFICAT Maurice (Agy)

PARISSE Clément (Megève)

TARANTOLA Damien (Chamonix)

SKICROSS

Femmes

BARON Alizée (Merlette)

BERGER-SABBATEL Marielle (Les Arcs)

DAVID Ophélie (Alpes d'Huez)

Hommes

BOVOLENTA Arnaud (Arêches-Beaufort)

CHAPUIS Jean-Frédéric (Val Thorens)

PLACE François (Crest Voland)

TCHIKNAVORIAN Terence (Barcelonnette)

SKI HALFPIPE

Femmes

CARADEUX Anaïs (La Clusaz)

MARTINOD Marie (La Plagne)

Hommes

KRIEF Thomas (Méribel)

ROLLAND Kevin (La Plagne)

SKI BOSSES

Femmes

CABROL Camille (Megève)

LAFFONT Perrine (Monts D'Olmes)

Hommes

BENNA Anthony (Megève)

CAVET Benjamin (Châtel)

THEOCHARIS Sacha (Méribel)

SKI SLOPESTYLE

Femmes

LEDEUX Tess (La Plagne)

BARIN Lou (Val Thorens)

Hommes

ADELISSE Antoine (La Plagne)

BURATTI Benoit (La Clusaz)

COMBINE NORDIQUE

Hommes

BRAUD François (Chamonix)

GERARD Antoine (Ventron)

LAHEURTE Maxime (Gerardmer)

LAMY-CHAPPUIS Jason (Bois d'Amont)

MÜHLETHALER Laurent (Prémanon)

SAUT A SKI

Femmes

LEMARE Léa (Courchevel)

MORAT Lucille (Courchevel)

Hommes

DESCOMBES-SEVOIE Vincent (Chamonix)

LEAROYD Jonathan (Courchevel)

SNOWBOARD CROSS

Femmes

BANKES Charlotte (Ecrins)

MOENNE-LOCCOZ Nelly (Le Grand Bornand)

TRESPEUCH Chloé (Val Thorens)

PEREIRA DE SOUSA MABILEAU Julia (06)

Hommes

BOZZOLO Loan (Saint-Gervais)

SURGET Merlin (Chamonix)

VAULTIER Pierre (Serre-Chevalier)

VUAGNOUX Ken (06)

SNOWBOARD HALFPIPE

Femmes

GRIMAL Clémence (Le Lioran)

RODRIGUEZ Sophie (Les 7 Laux)

THOVEX Mirabelle (La Clusaz)

SNOWBOARD SLOPESTYLE / BIG AIR

Femme

LEFEVRE Lucile (Risoul)

SNOWBOARD SLALOM GEANT PARALLELE

Homme

DUFOUR Sylvain (Sainte-Marie-aux-Mines)

BIATHLON

Femmes

AYMONIER Célie (Les Fourgs)

BESCOND Anaïs (Morbier Bellefontaine)

BRAISAZ Justine (Les Saisies)

CHEVALIER Anaïs (Les 7 Laux)

DORIN-HABERT Marie (Les 7 Laux)

SIMON Julia (Les Saisies)

Hommes

DESTHIEUX Simon (Lompnes)

FILLON-MAILLET Quentin (Grandvaux)

FOURCADE Martin (Font-Romeu)

FOURCADE Simon (Villard-de-Lans)

GUIGONNAT Antonin (Morzine-Avoriaz)

JACQUELIN Emilien (Villard-de-Lans)

PATINAGE ARTISTIQUE

Femmes

LAURIAULT Marie-Jade (Danse sur glace/ compétition par équipe**) (Lyon)

MAITE-MAE Bérénice (Individuel / compétition par équipe**) (Vitry)

JAMES Vanessa (Couple / compétition par équipe**) (Paris)

PAPADAKIS Gabriella (Danse sur glace/ compétition par équipe**) (63)

Hommes

BESSEGHIER Chafik (Individuel / compétition par équipe**) (Grenoble)

CIPRES Morgan (Couple / compétition par équipe**) (Dammarie)

CIZERON Guillaume (Danse sur glace / compétition par équipe**) (63)

LEGAC Romain (Danse sur glace/ compétition par équipe**) (Lyon)

**La composition de l’équipe sera connue lors de la réunion technique d’avant compétition

PATINAGE DE VITESSE GRANDE PISTE

Homme

CONTIN Alexis (Cholet)

PATINAGE DE VITESSE COURTE PISTE

Femmes

HUOT-MARCHAND Tifany (Belfort)

PIERRON Véronique (Reims)

Hommes

FAUCONNET Thibaut (Dijon)

LEPAPE Sébastien (Le Havre)

BOBSLEIGH

CASTELL Vincent (Bob à 4) COSTERG Loïc (Bob à 4) HAUTERVILLE Dorian (Bob à 4 / Bob à 2) HEINRICH Romain (Bob à 2) RICARD

Vincent (Bob à 4). Tous les bobeurs sont licenciés au club de La Plagne