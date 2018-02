Sainte-Marie-aux-Mines, France

La vallée de Sainte-Marie-aux-Mines encore représentée aux JO

Après Florine Valdenaire et Charlie Cosnier, Sylvain Dufour perpétue une belle tradition, celle des snowboarders qui représentent la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines aux Jeux olympiques. Pourtant les conditions d'entraînement étaient souvent compliquées dans les Vosges. "Quel que soit le temps, on ne pouvait pas se permettre de remettre une séance, raconte Gérard Delacote le premier entraîneur de Dufour. Les soirs de brouillard et de pluie, on était là quand même. Ces difficultés ont permis aux athlètes d'avoir un mental à toute épreuve".

Sylvain Dufour, qui a grandi à Sainte-Marie-aux-Mines, habite désormais à La Vancelle toujours dans la vallée, avec sa femme et ses deux garçons. Toujours licencié au ski club Sainte-Marie-aux-Mines, il est le meilleur snowboarder français en alpin depuis 10 ans. _"_Ça fait toujours plaisir d'être le petit Vosgien qui fout la zizanie, rigole Sylvain Dufour. Ça me plaît bien".

La débrouille en permanence

Même s'il bénéficie depuis 2009 d'un contrat de travail à la SNCF (guichetier à la gare de Strasbourg), ce qui lui permet d'assurer ses arrières, Sylvain Dufour est toujours obligé d'utiliser le système D pour s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Depuis deux ans, il côtoie l'équipe sud-coréenne : "Ça m'apporte un confort au niveau de la structure, puisqu'ils ont des moyens financiers, pour payer les pistes de ski. La Fédération française ne peut pas supporter tout ça toute seule. Ça permet d'avoir plusieurs coachs, ils ont un serviceman et un physio qui peuvent m'aider quand je suis en galère".

Malgré des périodes compliquées sans bons résultats et la confidentialité de son sport, Sylvain Dufour n'a jamais eu envie de ranger sa planche au placard. "C'est le jeu, on n'arrivera jamais à égalité avec le football, constate le rider alsacien. C'est comme ça, on l'accepte ou alors on se braque et on arrête, à un moment donné il faut avancer. C'est sûr je n'ai pas les comptes bancaires des skieurs, mais j'ai la chance de vivre de ma passion et c'est une chance fantastique. J'en suis conscient et j'en profite tous les jours".

Enfin une médaille olympique ?

Déjà deux fois vice-champion du monde en 2009 (tiens, c'était en Corée du Sud déjà, un bon augure ?), Sylvain Dufour n'a jamais réussi ses courses aux Jeux olympiques. En 2010 à Vancouver, il avait fini deuxième des qualifications, mais il a ensuite été rapidement éliminé. A Sotchi en 2014, la déception était encore plus grande, car il faisait alors partie des grands favoris pour les Jeux, mais il avait été à chaque fois éliminé en huitièmes de finale, en géant et en slalom. "Je venais de faire une victoire juste avant les Jeux, se souvient Sylvain Dufour. Et peut-être j'avais un petit excès de confiance. Je ne me suis pas mis dans le défi, mais sur un truc un peu routinier et ça m'a coûté cher."

Déjà quatre fois dans les cinq premiers cette saison en Coupe du monde, Sylvain Dufour rêve de décrocher enfin la médaille olympique qui manque à son palmarès. "Pour mes troisièmes Jeux, l'objectif c'est de monter sur le podium. C'est dans mon snowboard, dans mes pieds, mais maintenant il va falloir être bon, à la fois mentalement et physiquement. _Il n'y a pas de mystère, il faut rider dix fois mieux qu'à l'entraînement_, il faut se surpasser. J'aime la piste donc c'est dans mes cordes".

Même s'il n'a pas écarté l'hypothèse de participer aux JO de 2022, Sylvain Dufour devrait à 35 ans vivre en Corée du Sud sa dernière expérience olympique : "Ca ne m'angoisse pas plus que ça, c'est pas comme si je n'avais pas fait mon temps aussi. Trois Jeux c'est déjà bien, s'il y en a un de plus ce serait encore mieux, mais si ça s'arrête là, ça ne sera pas la fin des haricots".

Les qualifications du géant parallèle en snowboard avec Sylvain Dufour ont lieu tôt jeudi matin (à partir de 4h en France). La finale est programmée samedi matin.