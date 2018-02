Lorraine, France

L'équipe française du relais masculin de ski de fond a réalisé pratiquement toute la course dans le trio de tête, sur le circuit olympique de Pyeongchang (Corée du Sud).

A l'arrivée, le Lorrain Adrien Backscheider et ses coéquipiers Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat et Clément Parisse décrochent la médaille de bronze, derrière les Russes, médaillés d'argent, et les Norvégiens qui reçoivent l'or.

C'est la troisième médaille olympique dans l'histoire du ski de fond français, la deuxième en relais, après celle des Jeux de Sotchi en 2014.

Adrien Backscheider, licencié au SN Gérardmer (Vosges) signe, avec l'équipe de France de ski fond, la 9è médaille tricolore depuis le début de ces Jeux Olympiques en Corée du Sud.

Le fondeur vosgien avait terminé, vendredi 16 février, à la 17ème place dans l'épreuve individuelle des 15 km en style libre.