Les Jeux olympiques terminés, place aux Jeux paralympiques, toujours à Pyeongchang (Corée du Sud). Douze athlètes tricolores et trois guides tenteront de faire mieux que les 12 médailles récoltées à Sotchi en 2014. Dans cette délégation française : quatre Isérois prêts à en découdre.

Isère, France

Du 9 au 18 mars, 49 nations se retrouvent à Pyeongchang (Corée du Sud) pour les Jeux paralympiques. Côté Français, douze athlètes et trois guides sont de la partie, engagés sur les épreuves de ski alpin, ski de fond, biathlon et snowboard. La quadruple championne paralympique des Jeux de Sotchi en 2014, Marie Bochet, ouvre le bal en tant que porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture vendredi midi. Quatre Isérois dans la délégation tricolore et de vrais chances de médaille. Présentation.

Frédéric François, ski alpin, 41 ans

Seul Isérois de la délégation française à avoir déjà participé aux Jeux Paralympiques, Frédéric François avait terminé 5e en Super-G et en Géant à Sotchi en 2014. Pour ses peut-être derniers Jeux, il est l'une des plus belles chances de médailles tricolore : cette saison, il a remporté le petit globe du slalom et se classe troisième du classement général de la coupe du monde.

Samedi 10 Mars : Ski alpin Descente assis LW11 : 1h30-4h30

Dimanche 11 mars : Ski alpin Super-G assis LW11 : 1h30-3h

Mardi 13 mars : Ski alpin Super combiné assis LW11 : 1h30-3h // 7h-9h

Mercredi 14 mars : Ski alpin Slalom assis LW11 : 1h30-4h30 // 6h-7h30

Samedi 17 mars : Ski alpin Géant assis LW11 : 1h30-4h // 6h-7h30

Thomas Dubois, biathlon et ski de fond, 19 ans (et son guide Bastien Sauvage, 20 ans)

Qui dit Isère, dit forcément biathlon. Trois athlètes sont également en lice à partir de samedi sur le sprint catégorie déficients visuels à partir de 11h45. A commencer par Thomas Dubois, 19 ans, biathlète de Villard de Lans. A son actif une quatrième place sur une étape de la coupe du monde cette année. Et pour le guider, un autre isérois, Bastien Sauvage, 20 ans. Tout deux disputeront les premiers Jeux paralympiques.

Samedi 10 mars : Biathlon Sprint déficient visuel B1 : 3h45-6h40

Mardi 13 mars : Biathlon 12,5 km déficient visuel B1 : 4h30-7h25

Mercredi 14 mars : Ski de fond Sprint classique déficient visuel B1 : 2h-3h25 // 4h-6h30

Vendredi 16 mars : Biathlon Individuel 15 km déficient visuel B1 : 4h-8h

Samedi 17 mars : Ski de fond 10km déficient visuel B1 : 2h-4h30

Dimanche 18 mars : Ski de fond Relais open 4×2,5 km déficient visuel B1 : 3h-4h05

Simon Valverde, guide en biathlon et ski de fond, 23 ans

Dernier représentant du département originaire lui de Lans-en-Vercors. Simon Valverde, 23 ans. C'est le guide d'Anthony Chalençon, biathlète haut-savoyard. Simon Valverde, le Grenoblois de naissance et son binôme ont pris la troisième place sur le sprint des championnats du monde de biathlon en 2017.