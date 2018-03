Le Français Benjamin Daviet a décroché la médaille d'or en biathlon, en catégorie debout, ce mardi aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. C'est son deuxième titre dans cette discipline aux Jeux, et la dixième médaille tricolore. En revanche, Marie Bochet ne s'est pas qualifiée en super G.

Troisième médaille pour Benjamin Daviet

Avec ce nouveau titre, Benjamin Daviet, 28 ans, natif d'Annecy, remporte sa troisième médaille, et la deuxième en or, après celle décrochée samedi en biathlon sprint sur le 7,5 km debout et l'argent lundi en ski de fond sur 20 kilomètres.

Déception pour Marie Bochet

Mais la déception de la journée vient de Marie Bochet, double médaillée d'or en descente et Super-G qui a raté mardi l'avant-dernière porte en Super-G dames et chuté, voyant ses espoirs de nouvelle médaille s'envoler.