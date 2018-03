La France termine quatrième des Jeux paralympiques de PyeonChang, qui s'achèvent ce dimanche, avec 20 médailles dont sept en or, grâce au titre du relais français en ski de fond et à la médaille d'or de Marie Bochet dans le slalom féminin.

La France a décroché ce dimanche ses 19e et 20e médailles aux Jeux paralympiques de PyeongChang, lors de la dernière journée de compétition : l'or en relais en ski de fond, puis en slalom féminin (catégorie debout). La skieuse Marie Bochet a remporté ce dimanche à PyeongChang son huitième titre paralympique : elle était repartie de Sotchi avec quatre médailles d'or et fait aussi bien à Pyeongchang. La France a obtenu un autre titre dimanche, grâce au relais 4 x 2,5 km open messieurs, composé de Benjamin Daviet, Anthony Chalencon et Thomas Clarion

Avec ses 20 médailles, dont sept en or, la sélection tricolore fait mieux qu'à Sotchi il y a quatre ans (12 médailles dont cinq en or) et termine à la quatrième place de la compétition. La cérémonie de clôture des Jeux doit se tient ce dimanche à midi (heure de Paris).