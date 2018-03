LE HAT-TRICK DE MARIE BOCHET !!! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🥇🥇🥇

La Française a encore survolé la course et s'offre un troisième titre sur ces Jeux !

13e médaille pour la France, la 5e en or 👌👌 #Paralympiques#PyeongChang2018#BleuParalympiquepic.twitter.com/ooG8g9UXpM