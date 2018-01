Corée du

Sans surprise c'est en biathlon que le contingent isérois est le plus important, et que les chances de médailles sont les plus fortes. Le Villardien, et porte-drapeau de l'Équipe de France, Martin Fourcade tentera, du 9 au 25 février, de faire mieux que ses deux médailles d'or glanées à Sotchi en 2014. Pour l'accompagner : son frère Simon Fourcade et le jeune Émilien Jacquelin. Chez les femmes Marie Dorin-Habert et Anaïs Chevalier représenteront les 7 Laux. À noter les absences de Jean-Guillaume Béatrix, médaillé de bronze à Sotchi sur la poursuite, et de la jeune Chloé Chevalier, petite soeur d'Anaïs et récente championne d'Europe de l'individuelle.

Cinq biathlètes isérois sont du voyage pour Pyeongchang

Autre vrai chance de médaille iséroise : le fondeur de Saint-Nizier-du-Moucherottes, Maurice Manificat. Vainqueur cette année en 15km skating à Davos (Suisse) et Ruka (Finlande), il vise une première médaille olympique en individuel après le bronze obtenu avec le relais français en 2014. Le jeune Jules Lapierre, 22 ans, licencié au Ski Nordique Chartrousin, va lui découvrir les Jeux Olympiques.

À 41 ans Ophélie David est toujours présente, quatrième olympiade pour Sophie Rodriguez

En 2010, pour l'apparition du skicross au programme olympique elle chutait en quart de finale. En 2014, elle échouait au pied du podium. Ophélie David, la doyenne de la sélection française, est toujours là à 41 ans. La skieuse de l'Alpe d'Huez vise une nouvelle fois une médaille olympique malgré un début d'hiver mitigé. Mais Sophie Rodriguez est la plus expérimentée de la délégation iséroise. À 29 ans, la snowboardeuse des 7 Laux, s'engage sur ses quatrièmes Jeux Olympiques. Thomas Krief en ski halfpipe et Lou Barin en ski slopestyle complètent la liste des Isérois en freestyle.

Sélectionné dès décembre, le champion de France de patinage artistique grenoblois Chafik Besseghier disputera ses premiers JO. En bobsleigh, Romain Heinrich (à deux) et Vincent Ricard (à quatre) représenteront aussi Grenoble.

En plus de ces 14 athlètes sélectionnés sous bannière tricolore, trois isérois représenteront la Slovénie en hockey sur glace. Les attaquants des Brûleurs de Loups, Bostjan Golicic et David Rodman, sous la houlette de leur entraîneur chez les BDL, également adjoint en équipe nationale, Edo Terglav.

Les 14 isérois sélectionnés en Équipe de France olympique