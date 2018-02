JO 2018 - Biathlon 15 km : Anaïs Bescond et Célia Aymonier très loin du podium

Par Blandine Costentin, France Bleu Besançon

La course de biathlon sur 15 km n'a pas souri aux Françaises. Ce jeudi aux JO de PyeongChang, elles ont fini très loin de la nouvelle championne olympique, la Suédoise Hanna Oeberg. Les Francs-Comtoises Anaïs Bescond et Célia Aymonier terminent respectivement 31e et 48e.