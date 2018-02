Bredouille. Champion olympique de l'individuel à Sotchi en 2014, Martin Fourcade n'a pas réussi à conserver son titre. Après l'or en poursuite mardi, le biathlète français a échoué à la 5e place sur l'individuel (20km).

Il a raté ses deux dernières balles pour finir à 18/20 au tir, ce qui lui a sans doute coûté l'épreuve remportée par son rival, le Norvégien Johannes Thingnes Boe.

Sport de merde...mais c’est pour ça qu’on l’aime tant! — Martin Fourcade (@martinfkde) February 15, 2018

Record de Killy pas (encore) battu

Après avoir égalé le record, Martin Fourcade n'a pas dépassé Jean-Claude Killy en tant que sportif français le plus titré de l'histoire des JO d'hiver (3). Héros des JO de Grenoble 1968, ce dernier attend depuis un demi-siècle qu'un autre Français compile plus d'or que lui (triplé en ski alpin avec descente, slalom et slalom géant).

Le Tricolore peut encore espérer des médailles en relais et en mass-start.

A titre personnel, Martin Fourcade compte désormais cinq médailles olympiques (l'or en poursuite aux JO 2014 et JO 2018 et sur individuel aux JO 2014 ; et l'argent sur la mass-start des JO 2010 et des JO 2014).