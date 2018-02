Deux top 15, mais pas mieux pour les Français ce mardi dans l'épreuve de combiné nordique sur grand tremplin aux JO de PyeongChang. Le meilleur tricolore, le Vosgien Maxime Laheurte, plutôt bien parti en 11e position à l'issue du saut, termine 14e à 1 minute et 30 secondes du champion olympique, l'Allemand Johannes Rydzek. Les Allemands s'offrent d'ailleurs un magnifique triplé puisque derrière l'or de Rydzek, l'argent et le bronze reviennent à ses compatriotes Fabien Riessle et Eric Frenzel.

Maxime Laheurte avait pourtant bien réussi l'épreuve du saut, en se classant 11e. Jusqu'à mi-course, il est resté dans un peloton de poursuivants à une grosse minute du groupe des leaders, il est même parvenu provisoirement à la 9e place, puis il a lâché prise.

Belle combativité pour nos deux vosgiens sur le #Combinenordique épreuve grand tremplin , Maxime LAHEURTE et Antoine GERARD terminent respectivement à la 14e et 32e place.@antoine_gerard8#JO2018#PyeongChang2018@regiongrandest#GrandEstpic.twitter.com/sHxzxX9kX1 — CROS Grand Est (@partagetonsport) February 20, 2018

Le deuxième Français, François Braud, Franc-Comtois licencié à Chamonix, se classe 15e à 1 minute 32. Il a réussi à reprendre deux places au classement général, après un saut décevant.

François Braud avait raté son saut sur grand tremplin après avoir été le meilleur en qualifications. © AFP - CHRISTOF STACHE

Le Franc-Comtois Jason Lamy Chappuis, champion olympique en 2010 à Vancouver, ne peut pas faire mieux qu'une 30e place, à plus de trois minutes du vainqueur. Le dernier Français, Antoine Gérard, se classe 32e.

Objectif : l'épreuve par équipe jeudi

Pour espérer une meilleure performance française en combiné nordique à PyeongChang, il reste l'épreuve par équipes, jeudi (8h30 pour le saut et 11h20 pour la course). "Ça va bien aller" veut croire François Braud, qui a "la tête tournée vers l'épreuve par équipe". Jason Lamy Chappuis, lui, affirme sur France Télévisions, qu'il a pris ce mardi "de bons repères pour dans deux jours". "Sur le papier, on n'est pas les meilleurs, ajoute le médaillé d'or 2010, mais on est soudé, on est solide, on sait se donner à fond quand il faut".

Retour sur l'épreuve de saut : Laheurte assure, Lamy Chappuis et Braud déçoivent

La course de 10 km était précédée de l'épreuve de saut sur le grand tremplin (140 m). Maxime Laheurte avait effectué le meilleur saut du camp tricolore : une distance de 128,5 m, le plaçant en 11e position pour la course, à 1'05 du leader du saut, le Japonais Akito Watabe.

Le Français a réalisé le meilleur saut du groupe tricolore aux Jeux Olympiques de PyeongChang. Maxime Laheurte était content de sa performance à l'issue du grand tremplin, où il s'est bien placé avant la course de ski de fond #PyeongChang2018#Francetvsport#CombineNordiquepic.twitter.com/FQ8evMLj0F — France tv sport (@francetvsport) February 20, 2018

C'était la déception en revanche pour le chef de file des Français, Jason Lamy Chappuis. Auteur d'un saut de 118 m (94,9 points), il avouait sa déception au micro de France Télévisions : "J'ai été déstabilisé par le vent et l'envie de bien faire". Il lui reste l'épreuve par équipes, jeudi, pour mettre son expérience au service de ses camarades de l'équipe de France.

Quant à François Braud, auteur du meilleur saut d'essai, il n'a pas récidivé en signant un saut de 121 m, le plaçant en 17e position au départ de la course. Le dernier Français, Antoine Gérard, avec 85,1 points partait avec trois minutes de retard.