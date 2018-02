La Plagne, Mâcot-la-Plagne, France

Y a-t-il une "formule magique" à La Plagne ? La station savoyarde a réussi à envoyer douze sportifs aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, dont Marie Martinod, qui a remporté la médaille d'argent ce mardi en ski halfpipe. Courchevel, en comparaison, est la deuxième station la plus représentée, avec six athlètes présents en Corée du Sud. "Je ne pense pas vraiment qu'il y ait une méthode particulière, explique Timothée Hagnerelle, le coordinateur de la section freestyle. C'est plus qu'il y a une continuité dans le travail qui est fait depuis très longtemps."

Une section freestyle dès 1978

L'appétit des Plagnards pour la compétition ne date pas d'hier. "Au départ, c'était surtout avec les moniteurs, explique Jean-Léon Perrier, président d'honneur du club des sports. Ils gagnaient le challenge des moniteurs pratiquement tous les ans dans les années 60-70." Au fur et à mesure, le club des sports de la station s'est structuré avec une section alpine, puis une section freestyle, créée en 1978 par Jean-Léon Perrier : "A l'époque, il n'y avait pas énormément de concurrence. Il y avait une vingtaine de clubs, mais aucun n'était organisé comme on l'était nous."

Jean-Léon Perrier, président d'honneur du club des sports de La Plagne © Radio France - Thomas Schonheere

Avec Eric Laboureix, Fabrice Becker, Candice Gilg ou Lionel Brun, les années 1990 sont synonymes de médailles et de podiums pour La Plagne. Est arrivée ensuite la nouvelle génération, avec Julien Lizeroux, Kevin Rolland, Marie Martinod, Tess Ledeux, etc. Des champions qui, comme leurs prédécesseurs, créent des vocations, selon Timothée Hagnerelle : "Quand les petits jeunes arrivent au club, ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible pour eux. Ils voient les posters de ces champions et se disent : "Si moi je m'entraîne bien, je pourrai devenir comme eux"."

"On est à La Plagne, on n'est pas là pour finir dixième"

Les champions créent des vocations, mais les prétendants doivent s'accrocher pour arriver au sommet. Officiellement, il n'y a pas de "pression" supplémentaire sur les élèves de La Plagne. Mais tout de même : "On est à La Plagne, on n' est pas là pour finir dixième, souligne Timothée Hagnerelle. On est là pour bien skier, bien s'entraîner, se faire plaisir et avoir des résultats."

Timothée Hagnerelle, coordinateur de la section freestyle de La Plagne Copier

"Les enfants, on les prend à six ans, au pré-club, détaille Jean-Léon Perrier. Vers dix ans, ils choisissent une discipline. Il n'y a pas de pression mais il y a des obligations : il faut que les enfants soient à l'entraînement, et puis il faut qu'ils y soient avec une certaine motivation. S'ils n'ont pas envie, ils rentrent à la maison."

Objectif slopestyle

Le club de la Plagne et ses skieurs dépendent également beaucoup des infrastructures qui sont mises à leur disposition. Par exemple, selon Jean-Léon Perrier, le ski halfpipe n'en a plus pour longtemps. "On a un snowpark, mais qui est surtout fait pour la clientèle touristique, il n'est pas adapté pour les skieurs de très bon niveau", explique également Timothée Hagnerelle. Selon Jean-Léon Perrier, l'objectif du club des sports c'est aujourd'hui le slopestyle, du ski acrobatique avec bosses, tremplins et rampes.