Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a dévoilé jeudi la liste de la délégation française qui participera aux Jeux olympiques de PyeongChang, en Corée du Sud, du 9 au 25 février.

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a publié jeudi une nouvelle liste d'athlètes français sélectionnés pour les Jeux d'hiver de PyeongChang (Corée du Sud) qui se dérouleront du 9 au 25 février. Au total, la délégation française olympique comportera 107 noms et de nouveaux athlètes seront dévoilés dimanche 28 janvier.

Dans la liste des athlètes sélectionnes (à découvrir ci-dessous), on retrouve sans surprise Martin Fourcade, son frère Simon et Marie Dorin-Habert en biathlon, Ophélie David en skicross et Alexis Pinturault ou Tessa Worley en ski alpin.

Ski alpin

Neuf noms restent encore à être dévoilés dimanche en fin de journée selon le CNOSF.

Femmes

Adeline Baud-Mugnier

Tiffany Gauthier

Nastasia Noens

Tessa Worley



Hommes

Johan Clarey

Mathieu Faivre

Thomas Fanara

Blaise Giezendanner

Victor Muffat-Jeandet

MaxenceMuzaton

Alexis Pinturault

Brice Roger

Adrien Theaux

Ski de fond

Femmes

Delphine Claudel

Anouk Faivre-Picon

Aurore Jean

Coraline Thomas-Hugue



Hommes

Adrien Backscheider

Lucas Chanavat

Jean-Marc Gaillard

Baptiste Gros

Richard Jouve

Jules Lapierre

Maurice Manificat

Clément Parisse

Damien Tarantola

Skicross

Femmes

Alizée Baron

Marielle Berger-Sabbatel

Ophélie David



Hommes

Arnaud Bovolenta

Jean-Frederic Chapuis

François Place

Terence Tchiknavorian

Ski halfpipe

Femmes

Anaïs Caradeux

Marie Martinod



Hommes

Thomas Krief

Kevin Rolland

Ski bosses

Femmes

Camille Cabrol

Perrine Laffont



Hommes

Anthony Bennat

Benjamin Cavet

Sacha Theocharis

Ski slopestyle

Femmes

Tess Ledeux

Lou Barin



Hommes

Antoine Adelisse

Benoît Buratti

Combiné nordique

François Braud

Antoine Gerard

Maxime Laheurte

Jason Lamy-Chappuis

Laurent Mühlethaler

Saut à ski

Femmes

Léa Lemare

Lucile Morat



Hommes

Vincent Descombes-Sevoie

Jonathan Learoyd

Snowboardcross

Femmes

Charlotte Bankes

Neyy Moenne-Loccoz

Chloé Trespeuch

Julia Pereira de Sousa-Mabileau



Hommes

Loan Bozzolo

Merlin Surget

Pierre Vaultier

Ken Vuagnoux

Snwoboard halpipe

Clémence Grimal

Sophie Rodriguez

Mirabelle Thovex

Snowboard slopestyle

Lucile Lefevre

Snowboard slalom géant parallèle

Sylvain Dufour

Biathlon

Femmes

Célia Aymonier

Anaïs Bescond

Justine Braisaz

Anaïs Chavelier

Marie Dorin-Habert

Julia Simon



Hommes

Simon Desthieux

Quentin Fillon-Maillet

Martin Fourcade (porte drapeau de la délégation)

Simon Fourcade

Antonin Guignonnat

Emilien Jacquelin

Patinage artistique

Femmes

Gabriella Papadakis (danse)

Vanessa James (couple)

Marie-Jade Lauriault (danse sur glace, compétition par équipe)

Bérénice Maite-Mae (danse individuelle, compétition par équipe)



Hommes

Chafik Besseghier

Guillaume Cizeron (danse)

Morgan Ciprès (couple)

Romain Legac (danse sur glace, compétition par équipe)

Patinage de vitesse

Alexis Contin

Short-track

Hommes

Thibaut Fauconnet

Sébastien Lepape

Femmes

Tifany Huot-Marchand

Véronique Pierron



Bosbleigh

Composition connue définitivement avant la compétition lors de la réunion technique.

Vincent Castell (bob à 4)

Loïc Costberg (bob à 4)

Dorian Hauterville (bob à 4, bob à 2)

Romain Heinrich (bob à 2)

Vincent Richard (bob à 4)

Vincent Pujar (remplaçant, bob à 4)