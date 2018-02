A 41 ans, Ophélie David, la doyenne de l'Équipe de France olympique devait participer à ses derniers JO. Le rêve a viré au cauchemar ce mardi : la championne de skicross licenciée à l'Alpe d'Huez (Isère) a chuté à l'entraînement et souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Décidément les Jeux olympiques ne réussissent pas à Ophélie David, la championne de skicross licenciée à l'Alpe d'Huez. Victime d'une chute à l'entraînement ce mardi, la quadruple médaillée d'or en skicross aux X-Games, voit son rêve de terminer sa carrière sur une belle campagne olympique s'achever. Les premiers examens médicaux font état d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Cruelle déception.

Une histoire compliqué avec les Jeux olympiques

Ophélie David découvre les JO dès 1994, à l'âge de 18 ans, en alpin à Lillehammer, sous les couleurs de la Hongrie. Elle s'oriente ensuite vers le skicross, prend la nationalité sportive française et se construit un palmarès éloquent. En 2007, elle devient championne du monde de skicross, signe 27 succès en coupe du monde, et entre 2007 et 2010 remporte à quatre reprises l'épreuve de skicross des X-Games.

Le skicross ne devient olympique qu'en 2010 à Vancouver. Ophélie David est alors la grande favorite mais chute en quart de finale. Quatre ans plus tard à Sotchi, elle est alors âgée de 37 ans et vise une nouvelle fois l'or. Elle termine au pied du podium, à la quatrième place. A PyeongChang, la skieuse de l'Alpe d'Huez rêvait une nouvelle fois d'une médaille olympique malgré un début d'hiver mitigé. Son rêve s'envole, sa carrière est peut-être terminée.

