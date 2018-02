Il a conservé son titre. Pierre Vaultier a décrcohé la médaille d'or au snowboardcross. C'est le deuxième sacre consécutif du Français après les JO de Sotchi 2014.

Le "rider" de Serre-Chevalier, grand favori de l'épreuve, a devancé l'Australien Jarryd Hughes et l'Espagnol Regino Hernandez. Après avoir chuté en demi-finale, il a mené de bout en bout la finale qui s'est terminée en une explication entre trois concurrents.

Pierre Vaultier montre sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie des peluches. Il garde son titre olympique en snowboard cross à PyeongChang. ☝ #PyeongChang2018#Francetvsport#snowboard

La finale de snowboard cross en intégralité ici :https://t.co/HEkVhH5nBvpic.twitter.com/nCyEWy6dMW — France tv sport (@francetvsport) February 15, 2018

"La journée s'achève très bien. C'est une belle deuxième médaille d'or. J'ai du mal à dire ce que je ressens, je suis au bord des larmes depuis que j'ai passé la ligne d'arrivée. Ce sont de grosses émotions", a-t-il réagi, tout sourire, au micro de France TV.

Il apporte le 3e or après Perrine Laffont (bosses) et Martin Fourcade (biathlon), et la sixième médaille en tout à une délégation tricolore qui ambitionne d'en collecter au moins autant qu'en 2014 (15).