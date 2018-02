Les Françaises ont terminé 3e du relais féminin en biathlon jeudi aux Jeux olympiques de PyeongChang (Corée du Sud). Anaïs Bescond, Justine Braisaz, Marie Dorin-Habert et Anaïs Chevalier ont apporté la 15e médaille à la France. Le record des JO de Sotchi est égalé.

Encore une médaille au biathlon ! Les Françaises ont décroché le bronze deux jours après l'or au relais mixte mardi et avant le relais messieurs vendredi avec notamment Martin Fourcade. La course a été remportée par la Biélorussie devant la Suède et la France.

Anaïs Chevalier, Marie Dorin, Justine Braisaz et Anaïs Bescond offrent ainsi la 5e médaille au biathlon français lors de ces JO en Corée du Sud.

À l'image d'une Marie Dorin-Habert émue aux larmes pour sa dernière course olympique de sa carrière, les Françaises étaient submergées de bonheur ! #PyeongChang2018#Francetvsport#Biathlon



Revivez la course :

Justine Braisaz a signé une fantastique remontée sur les skis et place la France à la deuxième place provisoire avant le dernier relais !! TOUT EST POSSIBLE ! #PyeongChang2018#Francetvsport#biathlon



Le live :

Une très belle dernière course olympique ! Marie Dorin-Habert espère la médaille pour une fin de carrière olympique en apothéose ! Réponse dans les prochaines minutes !#PyeongChang2018#Francetvsport#Biathlon



Le direct vidéo :

Record de Sotchi égalé

C'est la 15e médaille tricolore lors de ces Jeux olympiques de PyeongChang. La France égale ainsi le record établi lors des précédents JO à Sotchi en 2014 avec 15 breloques (quatre d'or, quatre d'argent et sept de bronze).