Prémanon, France

De Prémanon à PyeongChang, via les aéroports de Genève, Zürich et Séoul ! Voilà le long périple d'environ 24 heures débuté, ce jeudi midi, par les nombreux Francs-Comtois de l'équipe de France de biathlon. Quentin Fillon-Maillet, Anaïs Bescond et Célia Aymonier : les trois athlètes du Massif Jurassien sélectionnés pour ces JO 2018 en Corée du Sud. Mais aussi Stéphane Bouthiaux, le grand patron du biathlon français, ainsi que les autres Francs-Comtois d'adoption : Julien Robert (l'entraîneur des "Bleues"), Franck Badiou (l'entraîneur des "Bleus" en charge du tir) et Simon Desthieux, l'actuel 7e du classement général de la saison de coupe du monde.

Après avoir minutieusement bouclé, chez eux, leurs imposants paquetages olympiques - deux grosses valises à roulettes chacun - et avec leur indispensable passeport en poche : ils s'étaient donnés rendez-vous au Centre National du Ski Nordique à Prémanon (Jura) pour y déjeuner rapidement ensemble à 11h45. Et dans la foulée, à 12h29, précisément : c'était le grand départ avec les véhicules de la Fédération Française de Ski !

Direction l'aéroport de Genève, pour y retrouver le reste de la délégation du biathlon tricolore emmenée par le "boss" Martin Fourcade, qui sera également le porte-drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture à PyeongChang (9 février). L'arrivée des biathlètes français au village olympique est prévue vers 11h (heure française) ce vendredi (2 février).