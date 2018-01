La quasi totalité de la sélection française pour les Jeux Olympiques de PyeongChang a été dévoilée ce jeudi. Plusieurs Pyrénéens en font partie, notamment le biathlète Martin Fourcade et son frère Simon, l'Ariégeoise Perrine Laffont en ski de bosses, et Adrien Théaux, spécialiste du super G.

Les 23e Jeux Olympiques d'hiver débutent vendredi 9 février à Pyeongchang, en Corée du Sud. Ils durent jusqu'au 25 février. L'objectif pour la France est d'aller bien au-delà des 15 médailles récoltées à Sotchi il y a quatre ans... 15 dont quatre en or.

Les Bleus peuvent compter sur une large délégation française - 108 athlètes au total, dont la majorité des noms a été dévoilée ce jeudi par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

à lire JO 2018 : découvrez la sélection française pour les Jeux olympiques de PyeongChang

Les Pyrénées sont représentés, à commencer par le porte-drapeau de l'équipe de France, le biathlète Martin Fourcade qui est licencié à Font Romeu dans les Pyrénées-Orientales. C'est une des plus grandes chances de médaille tricolore. Martin Fourcade en a déjà raflé deux en or à Sotchi et il est actuellement en tête du classement général de la coupe du monde. Son frère Simon fait aussi partie du voyage.

Perrine Laffont en ski à bosses, Adrien Théaux en super G

Autre grande chance de médaille : l'Ariégeoise Perrine Laffont de Niaux dispute à 19 ans ses 2e JO en ski de bosses, la discipline dans laquelle Edgar Grospiron avait décroché l'or à Albertville en 1992. Elle est vice championne du monde de l'épreuve qui sera disputée à Pyeongchang. Au mois de janvier, elle est montée trois fois sur le podium en coupe du monde.

Adrien Théaux, le spécialiste du super G né à Tarbes et qui a fait ses débuts à la Mongie avant de déménager dans les Alpes, sera également présent. Il vient de faire une belle 5e place sur la piste mythique de Kitzbuehel en Autriche au mois de janvier.

Enfin, les sports de glace pyrénéens sont aussi bien représentés puisque l'équipe de France de short track, le patinage de vitesse sur piste courte, s’entraîne à l'année à Font Romeu. Ils sont quatre engagés en Corée dans cette discipline :Thibaut Fauconnet, Sébstien Lepape, Véronique Pierron et Tifany Huot-Marchand.

Une dernière liste de neuf sélectionnés français pour le ski alpin sera annoncée dimanche prochain.