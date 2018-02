Nuit frustrante pour les sportifs vosgiens aux Jeux Olympiques de PyeongChang : Clément Noël, de Ventron a terminé quatrième en slalom par équipes et Sylvain Dufour, originaire de Saint-Dié, est au pied du podium en snowboard sur le slalom géant.

Il n'y aura pas de deuxième médaille pour les Vosgiens aux Jeux Olympiques de PyeongChang. A la veille de la clôture des JO, le massif vosgien a décroché deux quatrièmes places frustrantes.

Clément Noël deux fois au pied du podium

Pour ses premiers Jeux Olympiques, Clément Noël, 20 ans, originaire de Ventron, a terminé à la quatrième place du "Team Event", le slalom parallèle de ski alpin par équipes. Défaite en petite finale face à la Norvège. Clément Noël avait déjà pris la quatrième place du slalom individuel. Frustrant mais encourageant pour le jeune skieur, champion du monde juniors.

Revoir le duel France/Norvège

Déception immense pour l'Equipe de France qui termine au pied du podium en ski alpin ! Les Français se classent 4ème juste derrière la Norvège ...



— France tv sport (@francetvsport) February 24, 2018

Sylvain Dufour battu en petite finale en snowboard

Pour sa troisième participation aux Jeux Olympiques, le snowboarder Sylvain Dufour, originaire de Saint-Dié-des-Vosges et licencié à Sainte-Marie-aux-Mines, a pris la quatrième place du géant parallèle. Défaite en petite finale où le Vosgien s'est retrouvé du mauvais côté de la piste, le côté le plus lent. Sylvain Dufour a commis une faute et laissé s'envoler la médaille de bronze.

Pas de médaille de bronze pour Sylvain Dufour aux Jeux Olympiques de PyeongChang ! En tête de la petite finale jusqu'au milieu du parcours, le Français a fait une faute en percutant une porte et a perdu toute chance de médaille... — France tv sport (@francetvsport) February 24, 2018

La réaction de Sylvain Dufour

Quatrième du géant parallèle à l'occasion de sa troisième participation aux Jeux Olympiques, Sylvain Dufour, 35 ans, n'écarte pas une quatrième participation — France tv sport (@francetvsport) February 24, 2018

Les Vosges ont donc ramené des Jeux Olympiques une médaille, celle d'Adrien Backscheider sur le relais de ski de fond. Une médaille de bronze pour le massif à l'issue de ces Jeux.