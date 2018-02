Isère, France

Si la médaillée d'or et de bronze à Pyeongchang savait qu'elle s'arrêterait cette saison, la date n'était pas encore fixée. A l'issu du relais féminin, Marie Dorin-Habert a éclairci sa situation. "On repart très vite, dès le lundi suivant. J'aurai à cœur de dérouler sur les deux Coupes du monde suivantes mais je ne ferai pas la dernière à Tioumen (Russie), parce que je ne me vois pas dire à ma fille que je repars". Plus que deux sprints, une poursuite, une mass start, une relais et un relais mixte avant de raccrocher la carabine donc.

"Je finirai à Oslo (...) c'est un site qui a beaucoup compté pour moi"

C'est en Norvège, à Oslo, que Marie Dorin-Habert dira - définitivement ? - adieu au biathlon. Là même où en 2016 elle avait réalisé des mondiaux parfait. Triple championne du monde sur l'individuelle, la mass start et le relais mixte. Médaillée d'argent sur le sprint et le relais. En bronze sur la poursuite. Tout un symbole.

Championne olympique et quintuple championne du monde

Marie Dorin-Habert mettra donc le 18 mars prochain un terme à 13 années de carrière prolifiques.

7 étapes de la coupe du monde dans son escarcelle et 21 podiums

dans son escarcelle et 21 podiums 5 fois championne du monde et 12 fois sur les podiums mondiaux

et 12 fois sur les podiums mondiaux 1 fois championne olympique et 3 fois médaillée

"Çà se finit de très belle manière" donc pour l'une des plus grandes championnes du biathlon français.