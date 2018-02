C'est la déception pour Marie Dorin-Habert qui a raté de peu le podium samedi aux JO de Pyeongchang en biathlon. L'Iséroise a terminé 4e de la première épreuve de biathlon. C'est l'Allemande Laura Dahlmeier, qui a été sacrée sur le srpint et a décroché le premier titre olympique de sa carrière à 24 ans.

La chef de fil des Bleues ne pensait sans doute pas jouer les premiers rôles lors du dernier grand rendez-vous de sa brillante carrière. A 31 ans, Marie Dorin-Habert, quintuple championne du monde a montré qu'elle en avait encore sous le pied.

Une faute au tir couché

« Je suis très contente de la course et de m'en être sortie sur le pas de tir » , a-t-elle réagi à l'arrivée, « C'est dommage de mettre une balle en trop dehors. Je suis dans l'allure et depuis le début des Jeux, je ne suis pas tendue. J'espère que je vais me sélectionner pour la mass start, ça me ferait vraiment très plaisir. Il faudra faire une bonne poursuite, on verra bien.»

Cette première journée aura été beaucoup plus mitigée pour Justine Braisaz, la meilleure Française de la saison. La biathlète de 21 ans, qui avait signé la première victoire de sa carrière en Coupe du monde le 17 décembre au Grand-Bornand, pouvait espérer mieux qu'une 10e place. Anaïs Chevalier termine 16e et Anaïs Becond 19e