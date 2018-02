Les Sept Laux, Les Adrets, France

Le biathlon se joue souvent au centimètre, voire au millimètre. Martin Fourcade, triple champion olympique, l'avait illustré avec ses deux fautes jeudi dans l'individuel, deux cibles non atteintes qui l'avaient privé de médaille. Une autre française en a fait la douloureuse expérience samedi dans la mass start (départ groupé, quatre séances de tir).

Une course à suspense

Marie Dorin-Habert, a réalisé une superbe course et s'est présentée pour l'ultime tir debout dans un groupe de six biathlètes, à la lutte pour la médaille. La première place était acquise à la Slovaque Kuzmina, mais la Française, pourtant en difficulté cette saison, aurait très bien pu aller chercher l'argent. Seulement il aurait fallu un sans-faute, et comme son quatrième tir manquait la cible, la biathlète des Sept Laux (Isère) ratait la marche du podium.

Le sourire malgré la déception

Rageant, et pourtant après la course Marie Dorin-Habert gardait un grand sourire. Heureuse d'avoir joué les premiers rôles, heureuse aussi de participer à ces Jeux Olympiques après une saison morose.