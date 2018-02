Marie Martinod a remporté ce mardi la médaille d'argent du ski halfpipe, comme à Sotchi il y a quatre ans, décrochant ainsi la 11e médaille française des Jeux olympiques de Pyeongchang.

La Française de 33 ans a signé son meilleur run au 2e passage (92,60) pour terminer derrière la Canadienne Cassie Sharpe (95,80), médaillée d'or, et devant l'Américaine Brita Sigourney (91,60), en bronze.

Revenue de sa retraite en 2011

Revenue en 2011 après plusieurs années à la retraite pour vivre les Jeux (le ski halfpipe a fait son entrée aux JO à Sotchi), Martinod ne s'est plus arrêtée depuis. 2017 a même été sa grande année avec un globe de cristal, une médaille d'or aux X Games et de l'argent aux Mondiaux. "J'avais un souci ou coccyx et il ne fallait pas que je pose le cul", a-t-elle commenté au micro de France 2.

Une chute dans le dernier run

La seconde française qualifiée pour la finale mardi, Anaïs Caradeux, a déclaré forfait en raison d'un gros hématome à l'oeil après sa chute en qualifications. Martinod elle aussi a chuté mardi, mais dans le dernier run alors qu'elle était déjà assurée d'obtenir au moins la médaille d'argent. Sharpe s'est alors élancée pour son ultime run en étant elle-même déjà assurée de l'or. Et elle non plus n'a pas terminé ce troisième run.