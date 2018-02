Martin Fourcade est devenu mardi le Français le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques, été et hiver confondus, avec la victoire de la France dans le relais mixte de biathlon des JO 2018 de PyeongChang, synonyme de 5e titre personnel.

Avec sa 5e médaille d'or et la 3e lors de ces Jeux après le relais mixte, Martin Fourcarde est seul sur l'Olympe.

Français le plus titré des JO, été et hiver confondus

Grâce au relais, le biathlète de 29 ans dépasse ainsi les escrimeurs Christian d'Oriola et Lucien Gaudin, pour se hisser, seul, au sommet du Panthéon. Il devient ainsi le Français le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques, été et hiver confondus.

Il a ajouté une première médaille collective après ses deux titres en individuel, sur la poursuite et la mass-start. Ces deux sacres lui avaient déjà permis de devenir le Tricolore le plus "doré" de l'histoire des Jeux d'hiver, devant le skieur Jean-Claude Killy. Il est également devenu au passage, l'athlète le plus titré de ces Jeux 2018.

Mais l'histoire n'est peut-être pas terminée : il lui reste le relais masculin, vendredi, pour toucher l'or une dernière fois en Corée du Sud.

Pour les Français, champions olympiques du relais mixte en biathlon à PyeongChang, "gagner ensemble c'est magnifique" ! #PyeongChang2018#Francetvsport#Biathlonpic.twitter.com/ZDCYaUhDlx — France tv sport (@francetvsport) February 20, 2018

TOUT EST RELANCE !!

Deux fautes pour Peiffer, Martin Fourcade fait le sans-faute !



L'or est dans le viseur de Martin Fourcade ! 🤞🤞🤞 #biathlon#Pyeonchang2018



LA COURSE EN DIRECT ICI : https://t.co/2NacJKTdjfpic.twitter.com/Sk8JVL8VzO — France tv sport (@francetvsport) February 20, 2018

Martin Fourcade dépose l'Allemand Peiffer sur les skis et positionne les Bleus en tête de ce relais mixte !!!!!! #PyeongChang2018#JOClub#Francetvsport#biathlon 😮😮🇨🇵🇨🇵🇨🇵💪 @martinfkdepic.twitter.com/CkwkdRGxSx — France tv sport (@francetvsport) February 20, 2018

La France affiche désormais treize médailles ce mardi au Jeux olympiques de PyeongChang. Avec deux médailles d'argent supplémentaires, mardi matin à PyeongChang grâce aux patineurs Papadakis-Cizeron et à Marie Martinod en ski halfpipe, et cette médaille d'or en relais mixte en biathlon, la France s’approche du record établie à Sotchi (Russie) en 2014, à 15 médailles. Il reste cinq jours et demi de compétition alors que l'objectif de la Direction technique nationale (DTN) est de 20 podiums à PyeongChang.