Cruelle déception pour Ophélie David. Ce lundi matin, la doyenne de l'équipe de France olympique s'est gravement blessée à l'entraînement et voit son rêve de décrocher une médaille s'envoler. Le directeur du ski freestyle à la FFS dénonce un parcours "compliqué" et "dangereux".

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, associée à une lésion méniscale du ménisque interne, après une chute à l'entraînement, Ophélie David voit son rêve de médaille olympique s'évanouir. Joint par téléphone, le directeur du ski freestyle à la Fédération française de ski (FFS), Fabien Bertrand, évoque "un parcours compliqué et dangereux".

"Le parcours a été testé par des skieurs d'un plus faible niveau (...) il s'avère dangereux à vitesse des compétiteurs des Jeux olympiques" — Fabien Bertrand, le directeur du ski freestyle à la Fédération française de ski

"Il (le parcours) a été _testé par des skieurs d'un plus faible niveau_, et finalement, il s'avère dangereux à vitesse des compétiteurs des Jeux olympiques. Ophélie en a fait les frais sur une bosse et s'est explosée dans une réception montante". Selon Fabien Bertrand, "plusieurs autres compétiteurs ont subi des chutes" à l'entraînement sur ce parcours.

"Il s'avère qu'à un endroit du parcours il y a deux sauts de suite dangereux à pleine vitesse. Ophélie a bien réceptionné le premier, mais elle n'a pas eu le temps d'absorber le deuxième. Elle s'est envolée et a atterri sur une réception pentue qui l'a arrêté net. Le genou n'a pas tenu". Selon le technicien français, le tracé aurait "normalement été modifié".