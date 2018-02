En bronze sur la Poursuite, ce lundi 12 février, la Jurassienne Anaïs Bescond termine seulement 17e de la Mass Start féminine de biathlon, ce samedi, aux JO de PyeongChang. Pas de médaille non plus pour les autres Françaises alignées. Mais il reste encore les relais sur cette olympiade sud coréenne.

Trop de fautes au tir (16/20) sur la Mass Start féminine (12,5 km) des JO de PyeongChang, ce samedi, pour la médaillée de bronze de la Poursuite, cinq jours plus tôt... Et au final, la Jurassienne Anaïs Bescond ne se classe – assez logiquement – que 17e, à 2'00 de la gagnante : la Slovaque Anastasiya Kuzmina (19/20), victorieuse en solitaire devant la Biélorusse Darya Domracheva (2e, également à 19/20 au tir) et la Norvégienne Tiril Eckhoff (3e).

La meilleure Française, Marie Dorin-Habert, termine 9e

Malgré un très correct 18/20 avec sa carabine – comme la médaillée de bronze, Eckoff – la meilleure Française du jour, Marie Dorin-Habert, doit se contenter de la 9e à place. A 30'' du podium. Et les deux autres Bleues en piste ? Justine Braisaz finit 20e et Anaïs Chevalier, 29e et avant-dernière de la course...

Le podium olympique de la Mass Start féminine de biathlon à PyeongChang 2018 : Darya Domracheva (argent), Anastasiya Kuzmina (or) et Tiril Eckhoff (bronze), de gauche à droite © AFP - ODD ANDERSEN

Objectif médaille(s) en relais maintenant à PyeongChang

Une seule médaille pour les biathlètes françaises, sur les quatre courses individuelles au menu de cette olympiade sud coréenne 2018. Un bilan qui peut, toutefois, encore s'améliorer – c'est l'objectif clairement affiché même (!) – lors des deux dernières épreuves olympiques à PyeongChang : le relais mixte (20 février) et le relais féminin (22 février).