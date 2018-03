Ce mercredi soir, la station de La Plagne, en Savoie, a fêté le retour de sa dizaine d'athlètes sélectionnés aux JO 2018 avec pour tête d'affiche Marie Martinod, médaille d'argent en ski half pipe et enfant du pays.

La Plagne, Mâcot-la-Plagne, France

Tout a commencé à La Plagne pour Marie Martinod et tout termine là-bas. Ce mercredi, près de 5 000 personnes sont venues fêter sa médaille d'argent en ski half pipe aux JO de Pyeong Chang, en Corée du Sud. La fête a eu lieu sur le front de neige de cette station de Savoie pour célébrer la réussite de la skieuse et celle des 10 autres athlètes de La Plagne sélectionnés eux aussi pour les JO mais revenus bredouilles.

#JO2018 Séance de dédicaces pour les athlètes français de #Laplagne dont @MarieMartinod qui est rentrée chez elle avec l’argent. pic.twitter.com/KFvBspPBXk — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) March 7, 2018

Une enfant de la Plagne

Cette mère de famille de 33 ans, double médaillée d'argent aux JO d'hiver, Sotchi en 2014 et Pyong Chang cette année arrête la compétition. Après avoir tout raflé dans sa jeunesse puis tout arrêter une première fois pour ouvrir une boîte de nuit avec son mari, elle avait repris la compétition pour les JO de Sotchi.

Séance de photos avec les athlètes plagnards. © Radio France

Séance de selfies aussi pour Julien Lizeroux. © Radio France

"Mon père était dameur, ma mère prof de ski, moi j'étais fans des champions en bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, c'est moi, je ne me rends pas compte, c'est ouf !" - Marie Martinod.

Ce mercredi, il lui restait qu'une épreuve, la finale de la coupe du monde de ski half pipe à Tignes, qui débute le 19 mars. Célébrer sa médaille aux JO et la fin de sa carrière à La Plagne, là où elle a grandit a _"beaucoup de sens"_. "Mon père était dameur, ma mère prof de ski, moi j'étais fans des champions en bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, c'est moi, je ne me rends pas compte, c'est ouf !"

Marie Martinod qui reconnait avoir retenu ses émotions en Corée du Sud mais ce soir, chez elle, elle ne promet pas de retenir ses larmes sur la scène, entourée des autres athlètes et de toute sa famille.

De la neige pour le retour des champions

Une cérémonie qui s'est déroulée sous la neige avec en premier une séance photos et dédicaces pour Kevin Rolland, Tess Ledeux et Julien Lizeroux. Les écoles de ski de la station et l'UCPA ont ensuite fait une descente aux flambeaux.

De gros flocons sont tombés tout le long de la soirée. © Radio France

Des dizaines de profs de ski ont fait une descente aux flambeaux. © Radio France

Quatre dameuses ont fait le show ce mercredi. © Radio France

Puis les dameurs sont descendus pour faire le show. Un spectacle qui a touché Marie Martinod. Son père, dameur, est décédé. Elle lui a d'ailleurs dédicacé sa médaille d'argent à la fin de son discours avant de passer le flambeau à la jeune génération de La Plagne.

Ce jeudi, c'est Victor Muffat-Jeandet, enfant de Val d'Isère, médaillé de bronze en combiné qui fête son retour. Les festivités commencent à 18h30.