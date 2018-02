Les Français ont remporté mardi le relais mixte en biathlon aux Jeux olympiques de PyeongChang (Corée du Sud). Marie Dorin-Habert, Anaïs Bescond, Simon Desthieux et Martin Fourcade décrochent la médaille d'or, la treizième pour la délégation française.

Les Français ont remporté mardi le relais mixte en biathlon aux Jeux olympiques de PyeongChang (Corée du Sud). Cette médaille d'or de Marie Dorin-Habert, Anaïs Bescond, Simon Desthieux et Martin Fourcade est la treizième des Français à ces JO d'hiver. Les tricolores ont devancé les Norvégiens. Cette nouvelle médaille d'or est la troisième pour Martin Fourcade à PyeongChang.

Le résumé de la course

Arrivée au stade de tir, la skieuse originaire des Sept-Laux (Isère) a parfaitement réussi ces cinq cibles pour se hisser en deuxième position des dix-huit équipes. Même réussite pour la Française lors du deuxième couché, cinq cibles avec une hésitation et quelques secondes d'attente avant de valider la dernière cible. La deuxième Française à s'élancer a été Anaïs Bescond, en troisième position au passage de relais, avec près de dix secondes de retard sur les équipes italienne et allemandes. Elle a certes perdu 13 secondes lors de ses premiers tirs mais la skieuse qui s'entraîne dans le Jura a tout de même réalisé un sans faute. Lors du deuxième tir, debout, elle réussit ses cinq cibles, en s'y reprenant à trois après des râtés, sans pénalité mais en piochant trois balles, en concédant une quarantaine de secondes de retard.

Premier homme à aborder le relais sur 7,5 km, Simon Desthieux s'est élancé en quatrième position derrière l'Allemagne, l'Italie et la Biélorussie, avec près de 49 secondes de retard. Mais sa prestation a été remarquable : le Français a gagné deux places pour passer la main à Martin Fourcade.

Le dernier à s'élancer, Martin Fourcade, avait un tout petit peu plus de 32 secondes de retard. À l'issue du premier tir couché, le Français grapille les secondes : juste six secondes de retard sur Arnd Peiffer ! Et là c'est l'attaque ! Martin Fourcade prend alors la première position. Au deuxième tir debout, incroyable, il ne rate aucune cible, toute du premier coup. Il boucle ses 7,5 km, drapeau en main, en 1:08'34''.

Treize médailles au compteur

La France affiche désormais treize médailles ce mardi au Jeux olympiques de PyeongChang. Avec deux médailles d'argent supplémentaires, mardi matin à PyeongChang grâce aux patineurs Papadakis-Cizeron et à Marie Martinod en ski halfpipe, et cette médaille d'or en relais mixte en biathlon, la France s’approche du record établie à Sotchi (Russie) en 2014, à 15 médailles. Il reste cinq jours et demi de compétition alors que l'objectif de la Direction technique nationale (DTN) est de 20 podiums à PyeongChang.

Le relais mixte, une épreuve récente

Le relais mixte en biathlon a été instauré il y a quatre ans aux JO de Sotchi, avec une volonté pour le Comité international olympique d'instaurer une parité. L'épreuve est composée d'un parcours de deux fois 6 km pour les femmes et de deux fois 7,5 km pour les hommes. En 2014 à Sotchi, les Norvégiens s'étaient imposés devant les Tchèques, les Français avaient terminé sixièmes.