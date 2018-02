Chaffois, France

A l'avant-veille de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, le bilan est mitigé pour les Franc-Comtois. Seule Anaïs Bescond a brillé avec 3 médailles dont 1 titre olympique. La dernière chance de podium, ce dimanche matin, s'appelle Loïc Costerg.

11ème à une demie seconde de la médaille olympique

Pour le sportif de Chaffois, dans le Doubs, l'objectif est avant tout de réaliser un meilleur classement qu'il y a quatre ans, à Sotchi, en Russie. Le pousseur, futur pilote et son équipe avaient terminé 17è et 20è, en 2014. "C'est sur qu'on espère faire mieux qu'à Sotchi, répète le sportif qui s’entraîne à La Plagne. En 2014, les JO c'était une découverte. Nous avions zéro moyen. On y était allé un peu comme on pouvait."

11ème après 2 manches, il en reste 2 demain pour entrer dans le top 10! #bobsleigh#JeuxOlympiques#espritbleu — Vincent Ricard (@RcdVincent) February 24, 2018

Forts de leurs deux top 10 cette saison, les Français espèrent bien se rapprocher au plus près du podium. Qui sait, un exploit est toujours possible.

Déception pour Jean-Marc Gaillard en ski de fond pour ses derniers Jeux

Le Franc-Comtois d'adoption, installé à Prémanon, a fait un début de course parfait sur l'épreuve du 50 kilomètres en ski de fond. Jusqu'au premier tiers de la course, une vingtaine de concurrents se tenait en moins d'une minute. Le reste de la course a été bien plus compliquée pour Jean-Marc Gaillard. Il termine finalement 18è à plus de 6 minutes du vainqueur, le Finlandais Iivo Niskanen.