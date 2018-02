Chambéry, France

Dur dur d'être loin de chez soi quand il y a, à la maison, quelque chose d'aussi énorme que les jeux Olympiques d'hiver. "J'étais un peu triste, je suis ici alors que les jeux Olympiques sont là-bas, en Corée", glisse Yuri, 22 ans. Comme Dong Soo, elle étudie le français à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Mais les cours et la distance n'empêchent pas Dong Soo de se tenir informé tous les jours des résultats : "Malheureusement, je n'ai pas de télévision française. Alors je suis les épreuves sur les sites Internet coréens."

"Le présentateur prononce bien le Coréen"

Les deux étudiants se sont également essayés à la radio. "J'écoute un petit peu pour améliorer mon français, explique Yuri, qui précise qu'elle n'est pas très sportive. J'écoute RFI en français facile, parce qu'ils parlent plus lentement." "Le présentateur prononce bien le coréen", souligne pour sa part Dong Soo, qui confirme que Pyeongchang se prononce "Pyong-Chang". Le jeune homme connaît d'ailleurs quelques sportifs français, ceux alignés en short-track (la discipline est très suivie en Corée du Sud) mais aussi... Martin Fourcade : "La France est très connue pour le biathlon."

Depuis le début de ces JO d'hiver, les amis et connaissances de Yuri et Dong Soo leur posent beaucoup de questions sur leur pays d'origine. Et la question numéro un, c'est celle du rapprochement entre la Corée du Sud et la Corée du Nord : "L'équipe est mélangée, cela va améliorer les relations entre les deux pays et c'est une très bonne chance, oui", estime Dong Soo. Yuri est du même avis. L'étudiante qui tient à préciser que, normalement, il ne fait pas aussi froid dans son pays : "Moins dix-huit, ce n'est pas du tout comme ça normalement. C'est plutôt moins huit."