JO d'hiver 2018 : pas de Franc-Comtois dans le top10 du combiné nordique

Par Laurine Benjebria, France Bleu Besançon

Le combiné nordique en individuel se jouait ce mercredi aux JO coréens. Aucune médaille française, ni de top10 pour nos athlètes. Et les Franc-Comtois n'ont pas convaincu : François Braud et Jason Lamy Chappuis ont terminé à la 15e et 31e place.