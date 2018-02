Grenoble, France

Ce 6 février 1968, Grenoble est le centre du monde olympique. La cérémonie se déroule dans l'actuel quartier de la Villeneuve. À sa place, en 1968, une enceinte exclusivement dédiée à la cérémonie d'ouverture : un stade de plus de 60.000 places, le plus grand jamais construit dans la capitale des Alpes. À 15h25, devant près de 70.000 personnes, Charles de Gaulle ouvre les Xe Jeux olympiques d'hiver. Avec sa voix et son ton imposants, il prononce les mots solennels : "je proclame l'ouverture des Xe Jeux olympiques d'hiver de Grenoble". Les images d'archives restent, aujourd'hui encore, impressionnantes.

- © Comité international olympique

Une grande silhouette, une grande voix dans l'enceinte olympique

La présence du chef de l'État est un événement pour les athlètes comme le hockeyeur français, Daniel Grando : "on ne voyait que lui, la carrure surtout, et puis c'était quand même le grand homme de l'époque". Les 1500 concurrents, venus de 37 pays défilent en passant par une allée bordées de sapin venus de Chartreuse. Parmi les délégations les plus fournies à l'époque, les États-Unis et l'URSS étaient fortement représentées, avec 95 athlètes pour la première et 86 pour l'autre. La France était alors la deuxième délégation avec 88 représentants tricolores.

- © AFP

Alain Calmat allume la flamme

C'est un patineur qui fut chargé d'allumer la flamme. Alain Calmat gravît alors l'immense escalier pendant que des battements de son cœur étaient diffusés dans l'enceinte olympique, enfin c'est ce que l'Histoire a retenu. "Il était prévu de me mettre un appareil sur la poitrine pour qu'on entende mon cœur. Les organisateurs ont eu peur que cela ne marche pas et que cela s'arrête. La décision était d'accompagner ma montée avec un enregistrement qui était sûr", raconte l'ancien patineur.

Alain Calmat © Radio France - Antonin Kermen

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

Léo Lacroix prête serment

Ce 6 dévrier 1968, la voix tremblotante et la gorge serrée, c'est Léo Lacroix qui prête serment au nom des athlètes. C'était un honneur mais le skieur n'en a pas dormi pendant plusieurs nuits. "Finalement, j'avais inscrit mon serment olympique sur un bout de papier. Je me suis dit 'si jamais j'ai un trou, je pourrai quand même continuer", se souvient Léo Lacroix.

"Je promets que nous nous présentons aux Jeux olympiques en concurrents loyaux" — serment olympique prononcé par Léo Lacroix

Léo Lacroix © Radio France - Antonin Kermen

Reste aujourd'hui de ce 6 février, la vasque dans le parc Paul-Mistral, des images, et quelques roses en papier. Symbole de la ville de Grenoble, elles sont tombées du ciel à 15h59. L'athlète autrannais Émile Salvi en a gardé une et se souvient des spectateurs les bras levés pour saisir quelques pétales rouges parfumées. "Un hélicoptère est passé sur le stade et ils ont balancé ces roses. Ça tombait du ciel. Je crois que c'était une riche idée", se souvient Émile Salvi. Ces roses étaient aussi tombées sur le général De Gaulle, qui en a offert à sa femme, et à Farah Diba, l'impératrice d'Iran assises à ses côtés.

Émile Salvi © Radio France - Antonin Kermen

La cérémonie d'ouverture en images

- © Comité international olympique

- © Conseil départemental de l'Isère

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

- © Conseil départemental de l'Isère

© Maxppp -

- © Ville de Grenoble / AMMG

- © Ville de Grenoble / AMMG

© Maxppp -

© Maxppp -

© Maxppp -

Gérard Simonetti portant la flamme olympique à Eybens