Grenoble, France

Restés comme les premiers Jeux olympiques d'hiver modernes, les JO de Grenoble sont déjà très marchands. Dès 1968, ils sont déclinés sur tous les supports. Les produits dérivés font le bonheur des collectionneurs comme Marc Robert. Dans ses placards, il a même des paquets de cigarettes "Grenoble" et "Isère", deux marques créées spécialement pour les JO. "Pour l'anecdote" raconte-t-il, "les paquets qui restaient après les JO étaient donnés aux militaires. Ça paraît aberrant, non ?" s'amuse-t-il aujourd'hui.

Un tournant dans l'histoire de l'olympisme moderne

Les publicités aussi sont olympiques. Sur les panneaux de la ville, les grandes marques s'emparent des jeux. Cela ne plaît pas à Avery Brundage, le très controversé patron du CIO de l'époque explique Olivier Cogne. Le directeur du musée dauphinois consacre cette année une exposition aux Jeux de Grenoble : "le CIO de l'époque n'a pas encore opéré sa mutation moderne. Avery Brundage est réputé à ce moment là pour défendre le sport amateur. Il défend aussi l'idée que l'argent et le sport ne font pas très bon ménage" explique-t-il. "En réalité, l'exploitation commerciale sera de plus en plus présente (...) jusqu'à aujourd'hui. On est véritablement dans un tournant dans l'histoire de l'olympisme moderne avec les Jeux de Grenoble" conclut-il.

Schuss, la célèbre mascotte de ces 10e Jeux Olympiques. - Comité International Olympique

Schuss, la célèbre mascotte

Ce tournant de Grenoble prend aussi la forme d'un petit skieur en combinaison bleu et blanche, tête rouge et large sourire : voici Schuss ! La première mascotte de l'histoire des JO est crée par Annie Lafargue, en une nuit seulement paraît-il. La peluche Schuss est produite à plus de 80.000 exemplaires. C'est le conservatoire des jeux de Grenoble, et son président Geo Perlie qui en détiennent aujourd'hui les droits. "Les Grenoblois se le sont vite approprié" raconte-t-il, "c'est un personnage jeune, gentil, dynamique".

Il y aura d'ailleurs ensuite systématiquement des mascottes à chaque JO. Schuss, lui, a sa place au musée olympique au premier rang de la corbeille des mascottes !

Aucun Grenoblois n'a pu oublier Schuss, la première mascotte des Jeux Olympiques ! - Comité International Olympique

Des cigarettes, des briquettes, des allumettes, la vaisselle, etc

Photos issues des collections privées de Geoffrey Aguiard (voir son site) et Marc Robert.

