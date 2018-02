Saint-Nizier-du-Moucherotte, France

C'est avec le palais des sports de Grenoble la plus imposante réalisation sportive des JO. Le tremplin de Saint-Nizier-du-Moucherotte sur les pentes du Vercors a été construit en à peine six mois. Il aura fallu 280 000 mètres cubes de terrassement et des milliers de mètres cubes de béton réchauffés constamment à l'aide de résistances électriques.

Une vue incroyable

Fortement inspiré de celui d'Innsbuck, dans le Tyrol, en Autriche, où les sauteurs s'envolent aussi avec la ville en contrebas, le tremplin de Saint-Nizier fait d'emblée la fierté des organisateurs. Il faut dire qu'il domine Grenoble, avec au loin la chaîne de Belledonne, le massif de la Chartreuse et la vallée du Grésivaudan. Et c'est vrai, que ce tremplin est d'abord une réussite : pour la première fois de l'histoire des JO les sauteurs s'envolent à plus de 100 mètres.

Disputée le dernier jour, devant 50.000 personnes, l'épreuve de saut est l'apothéose de Grenoble 1968. "J'avais les skieurs de dos au-dessus de la ville de Grenoble. C'était l'image. Et il y avait la grande foule, l'enthousiasme, la musique..." se souvient Jack Lesage, réalisateur du film officiel des Jeux. Il était avec sa caméra au sommet du tremplin.

Le vent du Vercors et le miracle

La fête a bien failli être gâchée à cause du vent. Très inquiet, l'entraîneur de l'Équipe de France est donc allé trouver l'abbé Chabrié, l'abbé du plateau, raconte Jacques Gaillard, à l'époque ouvreur sur les tremplins. "Ce Norvégien est allé le voir en lui disant 'toi qui es bien copain avec le grand Patron là-haut, tu ne peux pas faire quelque chose ?' Et le curé lui a répondu 'tiens, bois un coup et va préparer tes sauteurs, tout est prévu'. Dix minutes, avant le départ de la compétition, tous s'est calmé."

Un site olympique désormais à l'abandon

Le beau tremplin est surtout mal placé. Sur un site ouvert aux quatre vents et où la neige ne tiens pas, il fonctionne tant bien que mal jusqu'en 1987, avant d'être abandonné et même aujourd'hui, il est interdit d'accès au public. "Les bétons du tremplin s'effritent, c'est très dangereux" explique Franck Girard-Carrabin, le maire de Saint-Nizier-du-Moucherrotte. "Quelque soit la réorientation du tremplin, on parle en dizaine de millions d'euros. J'aime à croire qu'un jour, peut-être un privé ait la bonne idée et les financements pour redonner à ce site tout le panache qu'il a depuis des années." Le tremplin est donc passé en 50 ans de symbole des Jeux au statut peu enviable d'"éléphant blanc", ses sites olympiques desaffectés.

Le tremplin de nos jours

